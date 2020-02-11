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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1620162116221623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:18

Re: Ощадбанк

  clientage написав:рисует курс 24.70/24.28

Аналогічно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:19

Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:Vadymbanker, з Мій комфорт грн на Мій рахунок долар додаткової комісії не буде?
0.1%+2грн
Есть смысл только экономки открывать по всем валютам.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Сер 12 лют, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:19

vadymbanker

курсы гiвно. ЛУЧШЕ: Альфа, Рада.

УкрГаз удобно использовать так как остаток на счету высокий до востребования.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 12 лют, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:22

  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:Vadymbanker, з Мій комфорт грн на Мій рахунок долар додаткової комісії не буде?
0.1%+2грн
Есть смысл только экономки открывать по всем валютам.

Ок. Зрозумів. Економки є. Але курс не радує. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:25

Re: Ощадбанк

  proftpd66 написав:курсы гiвно

згоден
Не бум тормошить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:29

Ощадбанк

clientage написав:
  proftpd66 написав:курсы гiвно

згоден
Не бум тормошить :)
Для пенсов и села, то что надо, ну и кто покупает 10-50 долл/евро с пенсии/зарплаты, чтоб вклад пополнить.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Сер 12 лют, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:33

В Приваті 24.63 - кращий курс.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:38

vadymbanker

каждый пенсионер в селе держит 2млн$ в Ощаде чтобы заработать на 1% годовых? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:57

Re: Ощадбанк

  proftpd66 написав:1%

2%
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:42

  Квесторе_поверніться написав:В Приваті 24.63 - кращий курс.



Скунс-газ-мяс - 24.55
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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