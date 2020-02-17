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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:05

Re: Ощадбанк

Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:13

  VASH написав:Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.

Платил за час 12,5т. 5+5+2,5 Все без комиссии на один счет. Менял в назначении одну цифру- что бы самому не запутаться.
lel
 
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