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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:05
Re: Ощадбанк
Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:13
Платил за час 12,5т. 5+5+2,5 Все без комиссии на один счет. Менял в назначении одну цифру- что бы самому не запутаться.
Додано: Пон 17 лют, 2020 22:45
+ 1
А що ж можливо змінювати у призначенні, може номер рахунку отримувача (у кожного чергового переказу випадковим чином змінювати номер рахунку та отримувача)?
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