|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:05
Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:13
VASH написав:
Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.
Платил за час 12,5т. 5+5+2,5 Все без комиссии на один счет. Менял в назначении одну цифру- что бы самому не запутаться.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2450
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 966 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 22:45
lel написав: VASH написав:
Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.
Платил за час 12,5т. 5+5+2,5 Все без комиссии на один счет. Менял в назначении одну цифру- что бы самому не запутаться.
+ 1
А що ж можливо змінювати у призначенні, може номер рахунку отримувача (у кожного чергового переказу випадковим чином змінювати номер рахунку та отримувача)?
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 лют, 2020 23:55
VASH написав:
+ 1
А що ж можливо змінювати у призначенні, може номер рахунку отримувача (у кожного чергового переказу випадковим чином змінювати номер рахунку та отримувача)?
призначення платежу змінюєте
за кокос, за сніжок, за план
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
-
J
-
-
- Повідомлень: 4838
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лют, 2020 03:19
vadymbanker написав:
Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ?.
Вот что без форума бы делал? Проверил, действительно можно! Через перевод между своими картами, с гривневой на валютную.
-
archvile
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 08.06.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лют, 2020 07:53
archvile написав: vadymbanker написав:
Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ?.
Вот что без форума бы делал? Проверил, действительно можно! Через перевод между своими картами, с гривневой на валютную.
По якому курсу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32469
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:29
VASH написав: lel написав: VASH написав:
Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.
Платил за час 12,5т. 5+5+2,5 Все без комиссии на один счет. Менял в назначении одну цифру- что бы самому не запутаться.
+ 1
А що ж можливо змінювати у призначенні, може номер рахунку отримувача (у кожного чергового переказу випадковим чином змінювати номер рахунку та отримувача)?
Я платил за ВУЗ. Писал в назначении: 1 семестр, 2 семестр, дистанционка- в итоге годовая оплата. Справку в бухгалтерии ВУЗа о 100% оплате уже взял.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2450
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 966 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:57
VASH написав: lel написав: VASH написав:
Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.
Платил за час 12,5т. 5+5+2,5 Все без комиссии на один счет. Менял в назначении одну цифру- что бы самому не запутаться.
+ 1
А що ж можливо змінювати у призначенні, може номер рахунку отримувача (у кожного чергового переказу випадковим чином змінювати номер рахунку та отримувача)?
Та нее. Мона не заморачиватся. Пока мой личный рекорд -- чуток меньше 15К перекинул 3 платежами подряд с Назначением: переказ особистих коштів
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30407
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2425 раз.
- Подякували: 3537 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|