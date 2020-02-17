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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1621162216231624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:05

Re: Ощадбанк

Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:13

  VASH написав:Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.

Платил за час 12,5т. 5+5+2,5 Все без комиссии на один счет. Менял в назначении одну цифру- что бы самому не запутаться.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:45

  lel написав:
  VASH написав:Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.

Платил за час 12,5т. 5+5+2,5 Все без комиссии на один счет. Менял в назначении одну цифру- что бы самому не запутаться.


+ 1
А що ж можливо змінювати у призначенні, може номер рахунку отримувача (у кожного чергового переказу випадковим чином змінювати номер рахунку та отримувача)?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:55

  VASH написав:
+ 1
А що ж можливо змінювати у призначенні, може номер рахунку отримувача (у кожного чергового переказу випадковим чином змінювати номер рахунку та отримувача)?

призначення платежу змінюєте
за кокос, за сніжок, за план
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 03:19

  vadymbanker написав:Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ?.


Вот что без форума бы делал? Проверил, действительно можно! Через перевод между своими картами, с гривневой на валютную.
archvile
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 07:53

  archvile написав:
  vadymbanker написав:Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ?.


Вот что без форума бы делал? Проверил, действительно можно! Через перевод между своими картами, с гривневой на валютную.

По якому курсу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:29

Re: Ощадбанк

VASH написав:
  lel написав:
  VASH написав:Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.

Платил за час 12,5т. 5+5+2,5 Все без комиссии на один счет. Менял в назначении одну цифру- что бы самому не запутаться.


+ 1
А що ж можливо змінювати у призначенні, може номер рахунку отримувача (у кожного чергового переказу випадковим чином змінювати номер рахунку та отримувача)?
Я платил за ВУЗ. Писал в назначении: 1 семестр, 2 семестр, дистанционка- в итоге годовая оплата. Справку в бухгалтерии ВУЗа о 100% оплате уже взял.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:57

VASH написав:
  lel написав:
  VASH написав:Будь ласка підкажіть, в системі Ощад24/7 при здійсненні переказу (На IBAN з карткового рахунку) є обмеження: “Комиссия - при сумме до 5000 грн. (вкл.) - не тарифицируется, при сумме свыше 5000 грн. - 0,5% от суммы операции, но не более 500 грн”. Цікавить, мається на увазі конкретно один певний переказ, чи сумарні операції за поточну дату, або добу з моменту останнього переказу.

Платил за час 12,5т. 5+5+2,5 Все без комиссии на один счет. Менял в назначении одну цифру- что бы самому не запутаться.


+ 1
А що ж можливо змінювати у призначенні, може номер рахунку отримувача (у кожного чергового переказу випадковим чином змінювати номер рахунку та отримувача)?

Та нее. Мона не заморачиватся. Пока мой личный рекорд -- чуток меньше 15К перекинул 3 платежами подряд с Назначением: переказ особистих коштів
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Є довіра юриків до Пишки
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