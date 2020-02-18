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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 06:30

  greenozon написав:Однак цедалеко не той критерій, за яким потрібно обирати банк, адже вибір надійності банку перш за все базується на підставі комплексної оцінки йогостресостійкості, а також лояльності вкладників і відображає рівень привабливості депозитних продуктів.
Тому, якщо ми візьмемо за основу ці критерії, то наш «Ощадбанк» переміститься з другого та шістдесяте! місце

Як «державний» «Ощадбанк» краде гроші бюджетників


Головний критерій, за яким у нас потрібно вибирати банк - це політична стресостійкість після наступної революції.
ykrkozak
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