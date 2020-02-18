greenozon написав:Однак цедалеко не той критерій, за яким потрібно обирати банк, адже вибір надійності банку перш за все базується на підставі комплексної оцінки йогостресостійкості, а також лояльності вкладників і відображає рівень привабливості депозитних продуктів.
Тому, якщо ми візьмемо за основу ці критерії, то наш «Ощадбанк» переміститься з другого та шістдесяте! місце
Як «державний» «Ощадбанк» краде гроші бюджетників
Головний критерій, за яким у нас потрібно вибирати банк - це політична стресостійкість після наступної революції.