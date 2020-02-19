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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:29

  clientage написав:
  vadymbanker написав:Я не понимаю, а где аплодисменты, касательно появление услуги ОНЛАЙН ОБМЕН ВАЛЮТ? Уже как шестой день можно.

То у Сбера, а не у ощАда :lol: :lol: :lol:



Ощадбанк производит онлайн обмен валют! подтверждаю. А вы сидите не верьте дальше.
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:36

Re: Ощадбанк

  super_mohito написав:Ощадбанк производит онлайн обмен валют! подтверждаю

Завжди Пишку підтримую.
Але по справедливості...курси не радують.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:28

Шанси Андрія Пишного зберегти свою посаду в банці зростають.
http://finbalance.com.ua/news/natsbank-prohrav-adzhuneru-v-sudi-shchodo-priznachennya-v-nahlyadoviy-radi-oshchadbanku
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32542
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1643 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:02

погрался с обменом
с гр карты др.банка на $ ощад не пустил :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:20

Re: Ощадбанк

  v57 написав:на $ ощад не пустил

А на грн карту пущає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32542
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1643 раз.
 
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