Ощадбанк производит онлайн обмен валют! подтверждаю. А вы сидите не верьте дальше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:29
Ощадбанк производит онлайн обмен валют! подтверждаю. А вы сидите не верьте дальше.
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:36
Re: Ощадбанк
Завжди Пишку підтримую.
Але по справедливості...курси не радують.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:28
Шанси Андрія Пишного зберегти свою посаду в банці зростають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:20
Re: Ощадбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:05
Re: Ощадбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:17
Re: Ощадбанк
+50грн !
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