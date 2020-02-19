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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:51
Подскажите при пополнении карты "Мій комфорт" более 10 тыс.грн комиссии нет?
И при переводе с карты "Мій комфорт" на IBAN счёт в ощаде (карта и счёт принадлежат 1 лицу) 10 тыс. грн будет комиссия или нет?
Т.к. при пополнении счета IBAN напрямую ощад берет комиссию 0.5% при суммах более 5 тыс.грн
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omni
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Додано: Чет 20 лют, 2020 14:00
omni написав:
Подскажите при пополнении карты "Мій комфорт" более 10 тыс.грн комиссии нет?
немає
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 20 лют, 2020 14:02
omni написав:
И при переводе с карты "Мій комфорт" на IBAN счёт в ощаде (карта и счёт принадлежат 1 лицу) 10 тыс. грн будет комиссия или нет?
IBAN счёт - мій рахунок?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 14:03
omni написав:
пополнении счета IBAN напрямую
Це яким макаром?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 14:15
По кредитке Ощадбанка плата за sms и за РКО есть?
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Kevin
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