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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:51

Re: Ощадбанк

Подскажите при пополнении карты "Мій комфорт" более 10 тыс.грн комиссии нет?
И при переводе с карты "Мій комфорт" на IBAN счёт в ощаде (карта и счёт принадлежат 1 лицу) 10 тыс. грн будет комиссия или нет?
Т.к. при пополнении счета IBAN напрямую ощад берет комиссию 0.5% при суммах более 5 тыс.грн
omni
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:00

Re: Ощадбанк

  omni написав:Подскажите при пополнении карты "Мій комфорт" более 10 тыс.грн комиссии нет?

немає
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:02

Re: Ощадбанк

  omni написав:И при переводе с карты "Мій комфорт" на IBAN счёт в ощаде (карта и счёт принадлежат 1 лицу) 10 тыс. грн будет комиссия или нет?

IBAN счёт - мій рахунок?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32558
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1643 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:03

Re: Ощадбанк

  omni написав:пополнении счета IBAN напрямую

Це яким макаром?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32558
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:15

Re: Ощадбанк

По кредитке Ощадбанка плата за sms и за РКО есть?
Kevin
 
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