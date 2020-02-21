|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:51
Re: Ощадбанк
olgerd, очень мало опыта общения с Ощадом. Поэтому решил уточнить.)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:56
Re: Ощадбанк
В боковом меню мобильного приложения выбираю "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами" и в условиях комиссии написано:
У меня карты в разных пакетах:
— Моя карта в "Мой комфорт"
— Муниципальная в "Мой счёт"
А если с "Платежи\Платежи на свободные реквизиты", то с Моя карта на Муниципальную получится без расходов перекинуть?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
|