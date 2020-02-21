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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:51
olgerd, очень мало опыта общения с Ощадом. Поэтому решил уточнить.)
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MASolomko
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:56
olgerd написав:
А в чем проблема пополнить МК а затем в ощад 24 перевести деньги по тарифу между своими картами 0 % на муниципальную ?
В боковом меню мобильного приложения выбираю "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами" и в условиях комиссии написано:
Комиссия отсутствует *
* Кроме переводов с карт, открытых в пакете "Мой комфорт", на карты, которые обслуживаются в рамках других тарифных пакетов банка, — 0,1% + 2 грн...
У меня карты в разных пакетах:
— Моя карта в "Мой комфорт"
— Муниципальная в "Мой счёт"
А если с "Платежи\Платежи на свободные реквизиты", то с Моя карта на Муниципальную получится без расходов перекинуть?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:44
MASolomko написав: olgerd написав:
А в чем проблема пополнить МК а затем в ощад 24 перевести деньги по тарифу между своими картами 0 % на муниципальную ?
В боковом меню мобильного приложения выбираю "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами" и в условиях комиссии написано:
Комиссия отсутствует *
* Кроме переводов с карт, открытых в пакете "Мой комфорт", на карты, которые обслуживаются в рамках других тарифных пакетов банка, — 0,1% + 2 грн...
У меня карты в разных пакетах:
— Моя карта в "Мой комфорт"
— Муниципальная в "Мой счёт"
А если с "Платежи\Платежи на свободные реквизиты", то с Моя карта на Муниципальную получится без расходов перекинуть?
зайдет на "мой счет" с комиссией 1% лучше перекинуть за 0.2%+2грн между картами.. Это копейки.
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vadymbanker
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:51
MASolomko написав:
На руках есть "Моя карта" (МК) и муниципальная карта, которые оформлены на одно лицо.
Какие есть варианты, чтобы муниципальную пополнить без комиссии?
Знаю, что МК пополняется без комиссии. Ещё прочёл, что с неё СЭП до 5к грн за транш тоже бесплатно. А вот с муниципальной не разобрался.
Не знаю как на счёт муниципальной, а например карта киевлянина пополняется налом в ощадовском терминале без комиссии. В эту сторону не смотрели? Или интересует только безнал?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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ramaz
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