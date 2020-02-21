Додано: Суб 22 лют, 2020 09:13

MASolomko написав: Любые возможные варианты интересны.



clientage писал(а):

На неё по б/н заходят нашару тока социальные кошты... ну и нал

В тарифах по ней видел строчку:



"Зарахування на рахунок безготівкових коштів у валюті рахунку (крім процентів по депозиту, укладеному в банку, державних соціальних виплат, пенсій, коштів з інших власних рахунків відкритих в банку..."



Выделенное применимо только для "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами"?



PS Какую минимальную сумму Ощад даёт СЭПить? Любые возможные варианты интересны.clientage писал(а):На неё по б/н заходят нашару тока социальные кошты... ну и налВ тарифах по ней видел строчку:"Зарахування на рахунок безготівкових коштів у валюті рахунку (крім процентів по депозиту, укладеному в банку, державних соціальних виплат, пенсій, коштів з інших власних рахунків відкритих в банку..."Выделенное применимо только для "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами"?PS Какую минимальную сумму Ощад даёт СЭПить?

От 1 коп мона ИБАНутьВ ТСО запихнуть от 10грн разрешитНу и СЭПните их себе обратноНу а по б/н мона закинуть на МК 4грн, перекинуть 2 на Социалку за -2 и вывести их СЭПом -- движняк обеспеченНо нуна понимать, шо если на счету нема никаких грошей, то абонка за неактивность не снимется. А как тока вы переведете гроши на счет, но неактивность выключитсяТак шо достаточно просто вывести все гроши с неактивной карты, в овер эту абонку не снимаютУ меня штук 5 неактивных год уже у ощАда. Жду када абонку за перевыпуск предъявят. Вот ее в овер снимают