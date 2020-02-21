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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1624162516261627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:51

Re: Ощадбанк

olgerd, очень мало опыта общения с Ощадом. Поэтому решил уточнить.)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:56

Re: Ощадбанк

  olgerd написав:А в чем проблема пополнить МК а затем в ощад 24 перевести деньги по тарифу между своими картами 0 % на муниципальную ?
В боковом меню мобильного приложения выбираю "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами" и в условиях комиссии написано:
Комиссия отсутствует *

* Кроме переводов с карт, открытых в пакете "Мой комфорт", на карты, которые обслуживаются в рамках других тарифных пакетов банка, — 0,1% + 2 грн...
У меня карты в разных пакетах:
— Моя карта в "Мой комфорт"
— Муниципальная в "Мой счёт"

А если с "Платежи\Платежи на свободные реквизиты", то с Моя карта на Муниципальную получится без расходов перекинуть?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:44

Re: Ощадбанк

MASolomko написав:
  olgerd написав:А в чем проблема пополнить МК а затем в ощад 24 перевести деньги по тарифу между своими картами 0 % на муниципальную ?
В боковом меню мобильного приложения выбираю "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами" и в условиях комиссии написано:
Комиссия отсутствует *

* Кроме переводов с карт, открытых в пакете "Мой комфорт", на карты, которые обслуживаются в рамках других тарифных пакетов банка, — 0,1% + 2 грн...
У меня карты в разных пакетах:
— Моя карта в "Мой комфорт"
— Муниципальная в "Мой счёт"

А если с "Платежи\Платежи на свободные реквизиты", то с Моя карта на Муниципальную получится без расходов перекинуть?
зайдет на "мой счет" с комиссией 1% лучше перекинуть за 0.2%+2грн между картами.. Это копейки.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:51

  MASolomko написав:На руках есть "Моя карта" (МК) и муниципальная карта, которые оформлены на одно лицо.

Какие есть варианты, чтобы муниципальную пополнить без комиссии?
Знаю, что МК пополняется без комиссии. Ещё прочёл, что с неё СЭП до 5к грн за транш тоже бесплатно. А вот с муниципальной не разобрался.

Не знаю как на счёт муниципальной, а например карта киевлянина пополняется налом в ощадовском терминале без комиссии. В эту сторону не смотрели? Или интересует только безнал?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:30

  ramaz написав:
  MASolomko написав:На руках есть "Моя карта" (МК) и муниципальная карта, которые оформлены на одно лицо.

Какие есть варианты, чтобы муниципальную пополнить без комиссии?
Знаю, что МК пополняется без комиссии. Ещё прочёл, что с неё СЭП до 5к грн за транш тоже бесплатно. А вот с муниципальной не разобрался.

Не знаю как на счёт муниципальной, а например карта киевлянина пополняется налом в ощадовском терминале без комиссии. В эту сторону не смотрели? Или интересует только безнал?

КаКашка эт и есть муниципальная у Киёве
На неё по б/н заходят нашару тока социальные кошты... ну и нал
Я даж думаю, шо при переводе с МК скачают с самой МК оте 0.2%+2, а после зачисления на Муниципалку еще и 1% скачают, как за нецелевые кошты :mrgreen:
Но попробовать стоит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:05

  ramaz написав:Не знаю как на счёт муниципальной, а например карта киевлянина пополняется налом в ощадовском терминале без комиссии. В эту сторону не смотрели? Или интересует только безнал?

До термінала ще потрібно доїхати, а для цього потрібно закинути на картку гроші.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 07:53

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:зайдет на "мой счет" с комиссией 1% лучше перекинуть за 0.2%+2грн между картами..
Пенс дал задание обеспечить активность по муниципальной карте (он её использует только для проезда) и точка (доводы, что этого можно не делать слушать не желает).

  ramaz написав:В эту сторону не смотрели?
Можно. Никаких подводных камней нет (пополнил карту и можно хоть СЭПить)?

  ramaz написав:Или интересует только безнал?
Любые возможные варианты интересны.

  clientage написав:На неё по б/н заходят нашару тока социальные кошты... ну и нал
В тарифах по ней видел строчку:

"Зарахування на рахунок безготівкових коштів у валюті рахунку (крім процентів по депозиту, укладеному в банку, державних соціальних виплат, пенсій, коштів з інших власних рахунків відкритих в банку..."

Выделенное применимо только для "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами"?

PS Какую минимальную сумму Ощад даёт СЭПить?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:13

Re: Ощадбанк

  MASolomko написав:Любые возможные варианты интересны.

  clientage писал(а):
На неё по б/н заходят нашару тока социальные кошты... ну и нал
В тарифах по ней видел строчку:

"Зарахування на рахунок безготівкових коштів у валюті рахунку (крім процентів по депозиту, укладеному в банку, державних соціальних виплат, пенсій, коштів з інших власних рахунків відкритих в банку..."

Выделенное применимо только для "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами"?

PS Какую минимальную сумму Ощад даёт СЭПить?

От 1 коп мона ИБАНуть
В ТСО запихнуть от 10грн разрешит
Ну и СЭПните их себе обратно
Ну а по б/н мона закинуть на МК 4грн, перекинуть 2 на Социалку за -2 и вывести их СЭПом -- движняк обеспечен :mrgreen:

Но нуна понимать, шо если на счету нема никаких грошей, то абонка за неактивность не снимется. А как тока вы переведете гроши на счет, но неактивность выключится
Так шо достаточно просто вывести все гроши с неактивной карты, в овер эту абонку не снимают :idea:

У меня штук 5 неактивных год уже у ощАда. Жду када абонку за перевыпуск предъявят. Вот ее в овер снимают :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:34

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  ramaz написав:
  MASolomko написав:На руках есть "Моя карта" (МК) и муниципальная карта, которые оформлены на одно лицо.

Какие есть варианты, чтобы муниципальную пополнить без комиссии?
Знаю, что МК пополняется без комиссии. Ещё прочёл, что с неё СЭП до 5к грн за транш тоже бесплатно. А вот с муниципальной не разобрался.

Не знаю как на счёт муниципальной, а например карта киевлянина пополняется налом в ощадовском терминале без комиссии. В эту сторону не смотрели? Или интересует только безнал?

КаКашка эт и есть муниципальная у Киёве
На неё по б/н заходят нашару тока социальные кошты... ну и нал
Я даж думаю, шо при переводе с МК скачают с самой МК оте 0.2%+2, а после зачисления на Муниципалку еще и 1% скачают, как за нецелевые кошты :mrgreen:
Но попробовать стоит :)
на муниципалку зайдет в данном случаи без комиссии, я переводил между своими под 0.2%+2 грн, эта шара на 10000грн - 12грн комиссии. Нигде такой комиссии за обнал нет, кроме про кредит банка.
vadymbanker
 
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