|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:51
olgerd, очень мало опыта общения с Ощадом. Поэтому решил уточнить.)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1707
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:56
olgerd написав:
А в чем проблема пополнить МК а затем в ощад 24 перевести деньги по тарифу между своими картами 0 % на муниципальную ?
В боковом меню мобильного приложения выбираю "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами" и в условиях комиссии написано:
Комиссия отсутствует *
* Кроме переводов с карт, открытых в пакете "Мой комфорт", на карты, которые обслуживаются в рамках других тарифных пакетов банка, — 0,1% + 2 грн...
У меня карты в разных пакетах:
— Моя карта в "Мой комфорт"
— Муниципальная в "Мой счёт"
А если с "Платежи\Платежи на свободные реквизиты", то с Моя карта на Муниципальную получится без расходов перекинуть?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1707
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:44
MASolomko написав: olgerd написав:
А в чем проблема пополнить МК а затем в ощад 24 перевести деньги по тарифу между своими картами 0 % на муниципальную ?
В боковом меню мобильного приложения выбираю "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами" и в условиях комиссии написано:
Комиссия отсутствует *
* Кроме переводов с карт, открытых в пакете "Мой комфорт", на карты, которые обслуживаются в рамках других тарифных пакетов банка, — 0,1% + 2 грн...
У меня карты в разных пакетах:
— Моя карта в "Мой комфорт"
— Муниципальная в "Мой счёт"
А если с "Платежи\Платежи на свободные реквизиты", то с Моя карта на Муниципальную получится без расходов перекинуть?
зайдет на "мой счет" с комиссией 1% лучше перекинуть за 0.2%+2грн между картами.. Это копейки.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 437
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:51
MASolomko написав:
На руках есть "Моя карта" (МК) и муниципальная карта, которые оформлены на одно лицо.
Какие есть варианты, чтобы муниципальную пополнить без комиссии?
Знаю, что МК пополняется без комиссии. Ещё прочёл, что с неё СЭП до 5к грн за транш тоже бесплатно. А вот с муниципальной не разобрался.
Не знаю как на счёт муниципальной, а например карта киевлянина пополняется налом в ощадовском терминале без комиссии. В эту сторону не смотрели? Или интересует только безнал?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:30
ramaz написав: MASolomko написав:
На руках есть "Моя карта" (МК) и муниципальная карта, которые оформлены на одно лицо.
Какие есть варианты, чтобы муниципальную пополнить без комиссии?
Знаю, что МК пополняется без комиссии. Ещё прочёл, что с неё СЭП до 5к грн за транш тоже бесплатно. А вот с муниципальной не разобрался.
Не знаю как на счёт муниципальной, а например карта киевлянина пополняется налом в ощадовском терминале без комиссии. В эту сторону не смотрели? Или интересует только безнал?
КаКашка эт и есть муниципальная у Киёве
На неё по б/н заходят нашару тока социальные кошты... ну и нал
Я даж думаю, шо при переводе с МК скачают с самой МК оте 0.2%+2, а после зачисления на Муниципалку еще и 1% скачают, как за нецелевые кошты
Но попробовать стоит
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30451
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2427 раз.
- Подякували: 3543 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 22 лют, 2020 00:05
ramaz написав:
Не знаю как на счёт муниципальной, а например карта киевлянина пополняется налом в ощадовском терминале без комиссии. В эту сторону не смотрели? Или интересует только безнал?
До термінала ще потрібно доїхати, а для цього потрібно закинути на картку гроші.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4092
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 лют, 2020 07:53
vadymbanker написав:
зайдет на "мой счет" с комиссией 1% лучше перекинуть за 0.2%+2грн между картами..
Пенс дал задание обеспечить активность по муниципальной карте (он её использует только для проезда) и точка (доводы, что этого можно не делать слушать не желает).
ramaz написав:
В эту сторону не смотрели?
Можно. Никаких подводных камней нет (пополнил карту и можно хоть СЭПить)?
ramaz написав:
Или интересует только безнал?
Любые возможные варианты интересны.
clientage написав:
На неё по б/н заходят нашару тока социальные кошты... ну и нал
В тарифах по ней видел строчку:
"Зарахування на рахунок безготівкових коштів у валюті рахунку (крім процентів по депозиту, укладеному в банку, державних соціальних виплат, пенсій, коштів з інших власних рахунків відкритих в банку
..."
Выделенное применимо только для "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами"?
PS Какую минимальную сумму Ощад даёт СЭПить?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1707
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 лют, 2020 09:13
MASolomko написав:
Любые возможные варианты интересны.
clientage писал(а):
На неё по б/н заходят нашару тока социальные кошты... ну и нал
В тарифах по ней видел строчку:
"Зарахування на рахунок безготівкових коштів у валюті рахунку (крім процентів по депозиту, укладеному в банку, державних соціальних виплат, пенсій, коштів з інших власних рахунків відкритих в банку..."
Выделенное применимо только для "Переводы\Переводы между картами\Между собственными картами"?
PS Какую минимальную сумму Ощад даёт СЭПить?
От 1 коп мона ИБАНуть
В ТСО запихнуть от 10грн разрешит
Ну и СЭПните их себе обратно
Ну а по б/н мона закинуть на МК 4грн, перекинуть 2 на Социалку за -2 и вывести их СЭПом -- движняк обеспечен
Но нуна понимать, шо если на счету нема никаких грошей, то абонка за неактивность не снимется. А как тока вы переведете гроши на счет, но неактивность выключится
Так шо достаточно просто вывести все гроши с неактивной карты, в овер эту абонку не снимают
У меня штук 5 неактивных год уже у ощАда. Жду када абонку за перевыпуск предъявят. Вот ее в овер снимают
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30451
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2427 раз.
- Подякували: 3543 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 22 лют, 2020 10:34
clientage написав: ramaz написав: MASolomko написав:
На руках есть "Моя карта" (МК) и муниципальная карта, которые оформлены на одно лицо.
Какие есть варианты, чтобы муниципальную пополнить без комиссии?
Знаю, что МК пополняется без комиссии. Ещё прочёл, что с неё СЭП до 5к грн за транш тоже бесплатно. А вот с муниципальной не разобрался.
Не знаю как на счёт муниципальной, а например карта киевлянина пополняется налом в ощадовском терминале без комиссии. В эту сторону не смотрели? Или интересует только безнал?
КаКашка эт и есть муниципальная у Киёве
На неё по б/н заходят нашару тока социальные кошты... ну и нал
Я даж думаю, шо при переводе с МК скачают с самой МК оте 0.2%+2, а после зачисления на Муниципалку еще и 1% скачают, как за нецелевые кошты
Но попробовать стоит
на муниципалку зайдет в данном случаи без комиссии, я переводил между своими под 0.2%+2 грн, эта шара на 10000грн - 12грн комиссии. Нигде такой комиссии за обнал нет, кроме про кредит банка.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 437
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 лют, 2020 12:10
З 10к має бути 22 грн, хіба ні?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|