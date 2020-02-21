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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1625162616271628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:33

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Нигде такой комиссии за обнал нет, кроме про кредит банка.

Є обнал багато де...але великі суми можуть бути проблеми.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32626
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1644 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:30

Re: Ощадбанк

Подскажите - выход с зарплатой ощада через монину приложуху, будет с комисом? Спасибо.
логан1919
 
Повідомлень: 337
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:49

  логан1919 написав:Подскажите - выход с зарплатой ощада через монину приложуху, будет с комисом? Спасибо.

так
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32626
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1644 раз.
 
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  #<1 ... 1625162616271628
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