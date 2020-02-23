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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:33

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Нигде такой комиссии за обнал нет, кроме про кредит банка.

Є обнал багато де...але великі суми можуть бути проблеми.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:30

Re: Ощадбанк

Подскажите - выход с зарплатой ощада через монину приложуху, будет с комисом? Спасибо.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:49

  логан1919 написав:Подскажите - выход с зарплатой ощада через монину приложуху, будет с комисом? Спасибо.

так
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Заблокований
Повідомлень: 32666
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:08

Re: Ощадбанк

kreuz написав:З 10к має бути 22 грн, хіба ні?
сорян, да конечно ₴22
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:00

Re: Ощадбанк

ПодскажИте, как поменять финансовый номер телефона в Ощад24?
kesha876
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:19

Re: Ощадбанк

Проспал карту Ощада в банкомате другого банка, пошел за справкой, что они ко мне претензий не имеют, чтобы забрать у конкурентов свой пластик, так Ощад загадал 150 гривасов за цю довідку. Это нормально? Перевыпуск 175 по тарифам.
Nuclear
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:34

  kesha876 написав:ПодскажИте, как поменять финансовый номер телефона в Ощад24?

Через тумбу ощада. Точно не помню, как называется, что-то "фин. номер" в меню "онлайн банкинг 24\7" :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:36

  Nuclear написав:Проспал карту Ощада в банкомате другого банка, пошел за справкой, что они ко мне претензий не имеют, чтобы забрать у конкурентов свой пластик, так Ощад загадал 150 гривасов за цю довідку. Это нормально? Перевыпуск 175 по тарифам.

Неужели вы не желаете дать немного денег на хотелки пышки? :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:42

Re: Ощадбанк

  Nuclear написав:так Ощад загадал 150 гривасов за цю довідку. Это нормально?


пішкЄЄ жрать нада
дякуйте що не більше
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:46

  Son of Sun написав:
  Nuclear написав:Проспал карту Ощада в банкомате другого банка, пошел за справкой, что они ко мне претензий не имеют, чтобы забрать у конкурентов свой пластик, так Ощад загадал 150 гривасов за цю довідку. Это нормально? Перевыпуск 175 по тарифам.

Неужели вы не желаете дать немного денег на хотелки пышки? :)

Полторы кати за 5 мин. копипаста и листочек А4??? Это не немного.
Nuclear
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