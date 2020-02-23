Є обнал багато де...але великі суми можуть бути проблеми.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2020 12:33
Re: Ощадбанк
Є обнал багато де...але великі суми можуть бути проблеми.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:30
Re: Ощадбанк
Подскажите - выход с зарплатой ощада через монину приложуху, будет с комисом? Спасибо.
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:49
так
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 22 лют, 2020 18:08
Re: Ощадбанк
сорян, да конечно ₴22
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:00
Re: Ощадбанк
ПодскажИте, как поменять финансовый номер телефона в Ощад24?
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:19
Re: Ощадбанк
Проспал карту Ощада в банкомате другого банка, пошел за справкой, что они ко мне претензий не имеют, чтобы забрать у конкурентов свой пластик, так Ощад загадал 150 гривасов за цю довідку. Это нормально? Перевыпуск 175 по тарифам.
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:34
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:36
Неужели вы не желаете дать немного денег на хотелки пышки?
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:42
Re: Ощадбанк
пішкЄЄ жрать нада
дякуйте що не більше
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:46
Полторы кати за 5 мин. копипаста и листочек А4??? Это не немного.
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