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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1626162716281629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:48

  -VICTOR- написав:...це не банкіри - це кровососи ...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:56

  greenozon написав:
  Nuclear написав:так Ощад загадал 150 гривасов за цю довідку. Это нормально?


пішкЄЄ жрать нада
дякуйте що не більше

За шо дякувати? Надеялся, что у манагера лишняя цифра или справа или слева. Я х..., дорогая передача.
Nuclear
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:10

Re: Ощадбанк

  Son of Sun написав:Через тумбу ощада. Точно не помню, как называется, что-то "фин. номер" в меню "онлайн банкинг 24\7"

Только через тумбу?
Онлайн никак?
kesha876
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 05:43

  kesha876 написав:
  Son of Sun написав:Через тумбу ощада. Точно не помню, как называется, что-то "фин. номер" в меню "онлайн банкинг 24\7"

Только через тумбу?
Онлайн никак?

Online никак. Еще вариант - в отделении поменять
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:27

"МОЯ КАРТКА"

Ежели светится серенькая карта "выпускается" рядом со старой МК, то уже попала на 120 грн? Или можно ещё успеть закрыть счет? Срок действия старой - до конца апреля. На счету 0грн.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:27

  vollena71 написав:Ежели светится серенькая карта "выпускается" рядом со старой МК, то уже попала на 120 грн? Или можно ещё успеть закрыть счет? Срок действия старой - до конца апреля. На счету 0грн.

Ну если в выписке нема в блоке 120, то еще не попали
там слух прошел, шо МК нашару стали перевыпускать. Нуна уточнять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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