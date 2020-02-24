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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:56
greenozon написав: Nuclear написав:
так Ощад загадал 150 гривасов за цю довідку. Это нормально?
пішкЄЄ жрать нада
дякуйте що не більше
За шо дякувати? Надеялся, что у манагера лишняя цифра или справа или слева. Я х..., дорогая передача.
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Nuclear
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Додано: Пон 24 лют, 2020 22:10
Son of Sun написав:
Через тумбу ощада. Точно не помню, как называется, что-то "фин. номер" в меню "онлайн банкинг 24\7"
Только через тумбу?
Онлайн никак?
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Додано: Вів 25 лют, 2020 05:43
kesha876 написав: Son of Sun написав:
Через тумбу ощада. Точно не помню, как называется, что-то "фин. номер" в меню "онлайн банкинг 24\7"
Только через тумбу?
Онлайн никак?
Online никак. Еще вариант - в отделении поменять
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Son of Sun
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Додано: Вів 25 лют, 2020 11:27
Ежели светится серенькая карта "выпускается" рядом со старой МК, то уже попала на 120 грн? Или можно ещё успеть закрыть счет? Срок действия старой - до конца апреля. На счету 0грн.
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vollena71
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:27
vollena71 написав:
Ежели светится серенькая карта "выпускается" рядом со старой МК, то уже попала на 120 грн? Или можно ещё успеть закрыть счет? Срок действия старой - до конца апреля. На счету 0грн.
Ну если в выписке нема в блоке 120, то еще не попали
там слух прошел, шо МК нашару стали перевыпускать. Нуна уточнять
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 25 лют, 2020 13:20
vollena71 написав:
Ежели светится серенькая карта "выпускается" рядом со старой МК, то уже попала на 120 грн? Или можно ещё успеть закрыть счет? Срок действия старой - до конца апреля. На счету 0грн.
Можно успеть, проверено.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:08
МЗ
капнули...щось на одному рахунку за неактивність зняли якусь дивну суму.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:45
Квесторе_поверніться написав:
МЗ
капнули...
Вони ще у суботу "капнули"
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