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еще до пивовара Курченко в наших банковских кругах был известен как юное дарование. Как утверждает ПриватБанк, в финучреждении был создан так называемый "теневой банк", обслуживающий интересы бенефициаров, одним из ключевых руководителей которого был первый замглавы правления Тимур Новиков, часто называемый "казначеем Коломойского". https://interfax.com.ua/news/economic/591906.html
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мною було перераховано на рахунок продавця за товар кошти через приват 24 в сумі 500 грн., потім виявилось що попав на шахраїв, рахунок відкритий більше всього що в ощадбанкі. Звернувся в кіберполіцію. Номер карты 4598054883687706. Хто може перевірити на кого ця карта зареєстрована?