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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1631163216331634>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:00

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всі на конкурс...на місце Пишки
http://www.finbalance.com.ua/news/oholosheno-konkurs-na-posadu-hlavi-pravlinnya-oshchadbanku

Тимур потянет

Шо за фрукт?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:46

Нарешті є шанс депішкізації!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всі на конкурс...на місце Пишки
http://www.finbalance.com.ua/news/oholosheno-konkurs-na-posadu-hlavi-pravlinnya-oshchadbanku

Тимур потянет

Шо за фрукт?

еще до пивовара Курченко в наших банковских кругах был известен как юное дарование.
Как утверждает ПриватБанк, в финучреждении был создан так называемый "теневой банк", обслуживающий интересы бенефициаров, одним из ключевых руководителей которого был первый замглавы правления Тимур Новиков, часто называемый "казначеем Коломойского".
https://interfax.com.ua/news/economic/591906.html
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:40

Не пущать вуйця Бєню в Мій банк. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:20

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Не пущать вуйця Бєню в Мій банк


Туда можно запросто главного диджитилизатора засунуть.
Некто Дубилет , может вполне потянуть МойБанк. должон.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:09

Дубілєт кросавчег,
давайте його в АдОщ (ощАд) :)
він там швидко стайні розгребе
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:13

Мною було перераховано на рахунок продавця за товар кошти через приват 24 в сумі 500 грн., потім виявилось що попав на шахраїв, рахунок відкритий більше всього що в ощадбанкі. Звернувся в кіберполіцію.
Номер карты 4598054883687706. Хто може перевірити на кого ця карта зареєстрована?
AGK
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:19

Re: Ощадбанк

  AGK написав:4598054883687706

Неможливо виконати переказ, отримувача платежу не знайдено, для виконання переказу на картку іншого банку скористайтесь сервісом "Переказ на картку іншого банку"
Т.е. ощАд не видит, шо это ЕГО карта :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:31

Re: Ощадбанк

  clientage написав:ощАд не видит
работа сделана,карта закрыта.Вариант?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:33

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:ощАд не видит
работа сделана,карта закрыта.Вариант?

да, похоже, шо так и есть
хотя я не знаю как с припейдами, они ж изначально обезличены, их мона просто выкинуть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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