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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:43

ОщАД что уху-ел?

Стою сейчас в очереди в кассе пышкобанка и офигеваю - людям которые пришли снять со своей карты валюту или сделать внимание - валютообмен - кассир говорит "а вы на сегодня закащывали валюту? Нет? Тогда с вас комис 50 грн. Будете делать операцию?" Это вообще нормально? Два человека выстояв получасовую очередь ушли ни с чем :(
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:51

  Flamingo написав:Тогда с вас комис 50 грн.

Скорее всего это "плановая" страхівочка "от перелома пальца" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:53

  Flamingo написав:Стою сейчас в очереди в кассе пышкобанка и офигеваю - людям которые пришли снять со своей карты валюту или сделать внимание - валютообмен - кассир говорит "а вы на сегодня закащывали валюту? Нет? Тогда с вас комис 50 грн. Будете делать операцию?" Это вообще нормально? Два человека выстояв получасовую очередь ушли ни с чем :(

Наверное, это не комисс, а страховка имущества на 2 недели :mrgreen:
Достаточно на кассира просто прикрикнуть, шо напишите Пышному на мордокнигу :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:59

  Flamingo написав:Стою сейчас в очереди в кассе пышкобанка и офигеваю - людям которые пришли снять со своей карты валюту или сделать внимание - валютообмен - кассир говорит "а вы на сегодня закащывали валюту? Нет? Тогда с вас комис 50 грн. Будете делать операцию?" Это вообще нормально? Два человека выстояв получасовую очередь ушли ни с чем :(

Це в якому відділенні ганблять Мій банк? :mrgreen:
Прізвище керівника відділення в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:26

  clientage написав:
  Flamingo написав:Стою сейчас в очереди в кассе пышкобанка и офигеваю - людям которые пришли снять со своей карты валюту или сделать внимание - валютообмен - кассир говорит "а вы на сегодня закащывали валюту? Нет? Тогда с вас комис 50 грн. Будете делать операцию?" Это вообще нормально? Два человека выстояв получасовую очередь ушли ни с чем :(

Наверное, это не комисс, а страховка имущества на 2 недели :mrgreen:
Достаточно на кассира просто прикрикнуть, шо напишите Пышному на мордокнигу :P

а они так, а его снимают и нам уже пофиг...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:55

Re: Ощадбанк

Ситуёвина: старикашке куплен смарт,установлен Ощ24/7 и там рисует кроме карт около 500 просто на счету (айбан 2620) .Выписка с историей ничего не показывает,ток предлагает какую-то декларацию :roll: .Шо это за дичь и как её (гроши) добыть? Отделение старого типа,топать в новое :?: они ж все бренчи видят.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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