Додано: Суб 07 бер, 2020 14:24

Вкладчик1234 написав: Flamingo написав: Тогда с вас комис 50 грн. Тогда с вас комис 50 грн.

Скорее всего это "плановая" страхівочка "от перелома пальца" Скорее всего это "плановая" страхівочка "от перелома пальца"

clientage написав: Наверное, это не комисс, а страховка имущества на 2 недели Наверное, это не комисс, а страховка имущества на 2 недели

Квесторе_поверніться написав: Це в якому відділенні ганблять Мій банк?

Прізвище керівника відділення в студію. Це в якому відділенні ганблять Мій банк?Прізвище керівника відділення в студію.

Думаю Вы правы и это скорее всего страховка, но кассир называла ее "комиссия". Просто "отделение выходного дня" из руководства понятно никого - 2 кассира + 1 экономист и 1 "оператор зала". А людей чисто по человечески жалко - передо мной стоял паренек "з фізичними вадами", еле достоял - хотел снять что-тот около штуки USD так ему в итоге предлагали чтобы "сэкономить" оформить заказ валюты на среду. А женщина что хотела купить 200 Евро ушла ни с чем. На валютообмен какой может быть пред.заказ? Я вчера должен прийти и заказать - бред!№10007/0265 - по сути в самом центре Запорожья по проспекту Ленина (если кто не местный - по пр.Соборному), 149. ФИО руководителя не интересовался - сорри.