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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 11:43
ОщАД что уху-ел?
Стою сейчас в очереди в кассе пышкобанка и офигеваю - людям которые пришли снять со своей карты валюту или сделать внимание - валютообмен - кассир говорит "а вы на сегодня закащывали валюту? Нет? Тогда с вас комис 50 грн. Будете делать операцию?" Это вообще нормально? Два человека выстояв получасовую очередь ушли ни с чем
Мои рефералки:
Додано: Суб 07 бер, 2020 11:51
Скорее всего это "плановая" страхівочка "от перелома пальца"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 07 бер, 2020 11:53
Наверное, это не комисс, а страховка имущества на 2 недели
Достаточно на кассира просто прикрикнуть, шо напишите Пышному на мордокнигу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 07 бер, 2020 11:59
Це в якому відділенні ганблять Мій банк?
Прізвище керівника відділення в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 бер, 2020 12:26
а они так, а его снимают и нам уже пофиг...
Додано: Суб 07 бер, 2020 12:55
Re: Ощадбанк
Ситуёвина: старикашке куплен смарт,установлен Ощ24/7 и там рисует кроме карт около 500 просто на счету (айбан 2620) .Выписка с историей ничего не показывает,ток предлагает какую-то декларацию .Шо это за дичь и как её (гроши) добыть? Отделение старого типа,топать в новое они ж все бренчи видят.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:24
Думаю Вы правы и это скорее всего страховка, но кассир называла ее "комиссия". Просто "отделение выходного дня" из руководства понятно никого - 2 кассира + 1 экономист и 1 "оператор зала". А людей чисто по человечески жалко - передо мной стоял паренек "з фізичними вадами", еле достоял - хотел снять что-тот около штуки USD так ему в итоге предлагали чтобы "сэкономить" оформить заказ валюты на среду. А женщина что хотела купить 200 Евро ушла ни с чем. На валютообмен какой может быть пред.заказ? Я вчера должен прийти и заказать - бред!
№10007/0265 - по сути в самом центре Запорожья по проспекту Ленина (если кто не местный - по пр.Соборному ), 149. ФИО руководителя не интересовался - сорри.
Мои рефералки:
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:42
Re: Ощадбанк
це нехай самі спаммери шукають раз просють )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:38
У меня в прошлом году была аналогичная ситуация. Только просили 50 грн за заказ своих же денег на отделение. В итоге забирал по крупицам 2 недели по 4-м отделениям.
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:57
Мои пенсы до сих пор получают пенсию на пенссчет 2620хх. Я её в ИБ перевожу на карту и часть снимаю, часть вывожу СЭПом. СЭПом мона и сразу с этого текущего перевести.
Може и в ТСО или АТМ подобное мона сделать
ПС. Небойсь Выписку нуна делать за последние надцать лет
... делайте хоть что-нибудь!
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