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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:54

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Може и в ТСО или АТМ подобное мона сделать

ПС. Небойсь Выписку нуна делать за последние надцать лет

лет парудесять скорее.Зайду,поздравлю завтра старушку.

Думаю можно,но дистанционно и до ПК не дошли руки пока,всякий раз подливает зелье старое Henri IV, Cognac.Я от него без ума.Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:05

Мизантрóп, хорррошая бабуля, нуна помочь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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