лет парудесять скорее.Зайду,поздравлю завтра старушку.
Думаю можно,но дистанционно и до ПК не дошли руки пока,всякий раз подливает зелье старое Henri IV, Cognac.Я от него без ума.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 17:54
Re: Ощадбанк
лет парудесять скорее.Зайду,поздравлю завтра старушку.
Думаю можно,но дистанционно и до ПК не дошли руки пока,всякий раз подливает зелье старое Henri IV, Cognac.Я от него без ума.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:05
Мизантрóп, хорррошая бабуля, нуна помочь
... делайте хоть что-нибудь!
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