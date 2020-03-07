лет парудесять скорее.Зайду,поздравлю завтра старушку.
Думаю можно,но дистанционно и до ПК не дошли руки пока,всякий раз подливает зелье старое Henri IV, Cognac.Я от него без ума.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 17:54
Re: Ощадбанк
лет парудесять скорее.Зайду,поздравлю завтра старушку.
Думаю можно,но дистанционно и до ПК не дошли руки пока,всякий раз подливает зелье старое Henri IV, Cognac.Я от него без ума.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:05
Мизантрóп, хорррошая бабуля, нуна помочь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 08 бер, 2020 08:36
Ощадбанк допомагає шахраям!
Prepaid картка – це миттєва неіменна картка для розрахунків, яка має переваги звичайної банківської картки.
Для використання Prepaid картки не потрібно відкривати рахунок та надавати документи.
Prepaid карткою можна користуватися одразу після її активації.
Для активації Prepaid картки потрібен лише номер мобільного українського оператора зв'язку.
Розрахунки з використання Prepaid карткою доступні одразу після її поповнення."
|