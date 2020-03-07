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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
132
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:54

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Може и в ТСО или АТМ подобное мона сделать

ПС. Небойсь Выписку нуна делать за последние надцать лет

лет парудесять скорее.Зайду,поздравлю завтра старушку.

Думаю можно,но дистанционно и до ПК не дошли руки пока,всякий раз подливает зелье старое Henri IV, Cognac.Я от него без ума.Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:05

Мизантрóп, хорррошая бабуля, нуна помочь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:36

Ощадбанк допомагає шахраям!
Prepaid картка – це миттєва неіменна картка для розрахунків, яка має переваги звичайної банківської картки.
Для використання Prepaid картки не потрібно відкривати рахунок та надавати документи.
Prepaid карткою можна користуватися одразу після її активації.
Для активації Prepaid картки потрібен лише номер мобільного українського оператора зв'язку.
Розрахунки з використання Prepaid карткою доступні одразу після її поповнення."
AGK
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:04

ну сам же отправил,
а виноваты блин все, кроме тебя
шо, паяльник совали в...?
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:07

  v57 написав:ну сам же отправил,
а виноваты блин все, кроме тебя
шо, паяльник совали в...?

Никто ничего не совал. Впервые попал на мошенников за много лет. З себя ответственности не сбрасываю, но считаю Ощадбанк должен прекращать помогать преступникам.
AGK
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:06

  AGK написав:Ощадбанк допомагає шахраям!
Prepaid картка – це миттєва неіменна картка для розрахунків, яка має переваги звичайної банківської картки.
Для використання Prepaid картки не потрібно відкривати рахунок та надавати документи.
Prepaid карткою можна користуватися одразу після її активації.
Для активації Prepaid картки потрібен лише номер мобільного українського оператора зв'язку.
Розрахунки з використання Prepaid карткою доступні одразу після її поповнення."

Ці картки і ввели для того щоб анонімно давати і брати хабарі в невеликих розмірах.
А шахраї використали для власних потреб.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:06

Re: Ощадбанк

  AGK написав:но считаю Ощадбанк должен прекращать помогать преступникам.


нікого такого не було і от знову :)

пишко-лайфхак знайшли :)
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greenozon
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