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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1633163416351636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:34

  Ferlakur написав:
  clientage написав:
  Ferlakur написав:Если на карте нет кода CVC2 (карта пенсионная, на обратной стороне пенсионное удостоверение), де его взять?

А мож она вваще не для инета, а?!

В Ощад 24/7 зарегиться требует CVC2. В мастеркард ривордс она зарегана например.

та нее, берите МК ещё, дешевле ж будет :)
а шо 0800?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:38

  clientage написав:та нее, берите МК ещё, дешевле ж будет :)
а шо 0800?

На 0800 есчо не звонили.
МК смысла нет, пенсу надо шоб по этой карте приходили смс, а за смс все равно дерут 7 грн, да еще и по суммам меньше 100 грн теперь только в приложение, вот надо зарегить Ощад24.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:40

Re: Ощадбанк

  Ferlakur написав:CVC2.

Может CVV2 ?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:42

  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:CVC2.

Может CVV2 ?

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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:15

Как Ощад сейчас СЭП отправляет? Отправил в 16-38 платеж по реквизитам, статус до сих пор в обработке.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:17

  velvet написав:Как Ощад сейчас СЭП отправляет? Отправил в 16-38 платеж по реквизитам, статус до сих пор в обработке.

Завтра відправлять...мабуть.
Відправлені до обіда бігають день в день.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:20

  velvet написав:Как Ощад сейчас СЭП отправляет? Отправил в 16-38 платеж по реквизитам, статус до сих пор в обработке.

Отправленные до 15.00 прилетят в тот же день. Отправленные после 15.00 - на следущий день, если это не выходной или праздничный.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:23

  ukrprom2014 написав:
  Ferlakur написав:CVC2.

Может CVV2 ?

пишет же мастеркард,какой V?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:30

  IDAN написав:
  velvet написав:Как Ощад сейчас СЭП отправляет? Отправил в 16-38 платеж по реквизитам, статус до сих пор в обработке.

Отправленные до 15.00 прилетят в тот же день. Отправленные после 15.00 - на следущий день, если это не выходной или праздничный.

этот регламент в каких-то документах Ощада прописан?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:31

  velvet написав:
  IDAN написав:
  velvet написав:Как Ощад сейчас СЭП отправляет? Отправил в 16-38 платеж по реквизитам, статус до сих пор в обработке.

Отправленные до 15.00 прилетят в тот же день. Отправленные после 15.00 - на следущий день, если это не выходной или праздничный.

этот регламент в каких-то документах Ощада прописан?

Кажись пишут прям на страничке инициализации СЭПа :)
... делайте хоть что-нибудь!
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