Додано: Вів 10 бер, 2020 19:15

Как Ощад сейчас СЭП отправляет? Отправил в 16-38 платеж по реквизитам, статус до сих пор в обработке.

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