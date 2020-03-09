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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:34
Ferlakur написав: clientage написав: Ferlakur написав:
Если на карте нет кода CVC2 (карта пенсионная, на обратной стороне пенсионное удостоверение), де его взять?
А мож она вваще не для инета, а?!
В Ощад 24/7 зарегиться требует CVC2. В мастеркард ривордс она зарегана например.
та нее, берите МК ещё, дешевле ж будет
а шо 0800?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:38
clientage написав:
та нее, берите МК ещё, дешевле ж будет
а шо 0800?
На 0800 есчо не звонили.
МК смысла нет, пенсу надо шоб по этой карте приходили смс, а за смс все равно дерут 7 грн, да еще и по суммам меньше 100 грн теперь только в приложение, вот надо зарегить Ощад24.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:40
Ferlakur написав:
CVC2.
Может CVV2 ?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:15
Как Ощад сейчас СЭП отправляет? Отправил в 16-38 платеж по реквизитам, статус до сих пор в обработке.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:17
velvet написав:
Как Ощад сейчас СЭП отправляет? Отправил в 16-38 платеж по реквизитам, статус до сих пор в обработке.
Завтра відправлять...мабуть.
Відправлені до обіда бігають день в день.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:20
velvet написав:
Как Ощад сейчас СЭП отправляет? Отправил в 16-38 платеж по реквизитам, статус до сих пор в обработке.
Отправленные до 15.00 прилетят в тот же день. Отправленные после 15.00 - на следущий день, если это не выходной или праздничный.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:23
ukrprom2014 написав: Ferlakur написав:
CVC2.
Может CVV2 ?
пишет же мастеркард,какой V?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:30
IDAN написав: velvet написав:
Как Ощад сейчас СЭП отправляет? Отправил в 16-38 платеж по реквизитам, статус до сих пор в обработке.
Отправленные до 15.00 прилетят в тот же день. Отправленные после 15.00 - на следущий день, если это не выходной или праздничный.
этот регламент в каких-то документах Ощада прописан?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:31
velvet написав: IDAN написав: velvet написав:
Как Ощад сейчас СЭП отправляет? Отправил в 16-38 платеж по реквизитам, статус до сих пор в обработке.
Отправленные до 15.00 прилетят в тот же день. Отправленные после 15.00 - на следущий день, если это не выходной или праздничный.
этот регламент в каких-то документах Ощада прописан?
Кажись пишут прям на страничке инициализации СЭПа
... делайте хоть что-нибудь!
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