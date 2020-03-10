Flamingo написав:Стою сейчас в очереди в кассе пышкобанка и офигеваю - людям которые пришли снять со своей карты валюту или сделать внимание - валютообмен - кассир говорит "а вы на сегодня закащывали валюту? Нет? Тогда с вас комис 50 грн. Будете делать операцию?" Это вообще нормально? Два человека выстояв получасовую очередь ушли ни с чем
Так втілюють в життя план по страхівкам від ПАТ "Метлайф" (в особі голови правління Моніки Барбари Спадло-Коляно) - ще в грудні таке проходив
п.с. помилки немає, саме так в полісі і написано - "Спадло-Коляно"