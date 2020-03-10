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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:22

  Flamingo написав:Стою сейчас в очереди в кассе пышкобанка и офигеваю - людям которые пришли снять со своей карты валюту или сделать внимание - валютообмен - кассир говорит "а вы на сегодня закащывали валюту? Нет? Тогда с вас комис 50 грн. Будете делать операцию?" Это вообще нормально? Два человека выстояв получасовую очередь ушли ни с чем :(

Так втілюють в життя план по страхівкам від ПАТ "Метлайф" (в особі голови правління Моніки Барбари Спадло-Коляно) - ще в грудні таке проходив

п.с. помилки немає, саме так в полісі і написано - "Спадло-Коляно" :)
KVV
 
Повідомлень: 333
З нами з: 29.11.18
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  #<1 ... 1634163516361637
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