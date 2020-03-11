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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:22
Flamingo написав:
Стою сейчас в очереди в кассе пышкобанка и офигеваю - людям которые пришли снять со своей карты валюту или сделать внимание - валютообмен - кассир говорит "а вы на сегодня закащывали валюту? Нет? Тогда с вас комис 50 грн. Будете делать операцию?" Это вообще нормально? Два человека выстояв получасовую очередь ушли ни с чем
Так втілюють в життя план по страхівкам від ПАТ "Метлайф" (в особі голови правління Моніки Барбари Спадло-Коляно) - ще в грудні таке проходив
п.с. помилки немає, саме так в полісі і написано - "Спадло-Коляно"
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:07
клиентаж,Амиго,как мне этих пышнохувей побороть?С бабулей справился,третий звонок на 0800- 6-1-3...уже лепят-ты не ты -не тот пароль)) хотят по какахе 7,00
мне это дорого!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:28
Ferlakur написав: clientage написав: Ferlakur написав:
Если на карте нет кода CVC2 (карта пенсионная, на обратной стороне пенсионное удостоверение), де его взять?
А мож она вваще не для инета, а?!
В мастеркард ривордс она зарегана например.
А в Ощад 24/7 зарегиться требует CVC2.
На горячей сказали регистрироваться через банкомат/терминал либо в отделении. Зарегистрировались через банкомат.
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