Деколи надоїдає через гарячку піднімати ліміт на кількість операцій по р2р на вхід в Ощад. Позмочанню стоїть 3, міняється тільки до кінця доби.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:40
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:53
Мизантрóп, хватить бухать.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:02
так заведите шаровой ИБ на МКшке, и меняйте те лимиты по 100 раз на день, нашару!
... делайте хоть что-нибудь!
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