RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1635163616371638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:40

  clientage написав:
  vitkos написав:МК іменна буває нахаляво? Бо хочуть 120 грн.

Нее, именна только за 120
А зачем она именной то? :wink:

Деколи надоїдає через гарячку піднімати ліміт на кількість операцій по р2р на вхід в Ощад. Позмочанню стоїть 3, міняється тільки до кінця доби.
vitkos
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:53

Мизантрóп, хватить бухать.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32930
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:02

  vitkos написав:
  clientage написав:
  vitkos написав:МК іменна буває нахаляво? Бо хочуть 120 грн.

Нее, именна только за 120
А зачем она именной то? :wink:

Деколи надоїдає через гарячку піднімати ліміт на кількість операцій по р2р на вхід в Ощад. Позмочанню стоїть 3, міняється тільки до кінця доби.

так заведите шаровой ИБ на МКшке, и меняйте те лимиты по 100 раз на день, нашару!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30643
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2446 раз.
Подякували: 3559 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1635163616371638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, newbie, PUMB, Stringer, vollena71, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.