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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1635163616371638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:40

  clientage написав:
  vitkos написав:МК іменна буває нахаляво? Бо хочуть 120 грн.

Нее, именна только за 120
А зачем она именной то? :wink:

Деколи надоїдає через гарячку піднімати ліміт на кількість операцій по р2р на вхід в Ощад. Позмочанню стоїть 3, міняється тільки до кінця доби.
vitkos
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:53

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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:02

  vitkos написав:
  clientage написав:
  vitkos написав:МК іменна буває нахаляво? Бо хочуть 120 грн.

Нее, именна только за 120
А зачем она именной то? :wink:

Деколи надоїдає через гарячку піднімати ліміт на кількість операцій по р2р на вхід в Ощад. Позмочанню стоїть 3, міняється тільки до кінця доби.

так заведите шаровой ИБ на МКшке, и меняйте те лимиты по 100 раз на день, нашару!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:27

ОщАдбанк

Че-то опять натворили.

во-первых как обычно комиссии на каждом шагу. За оформление окончившейся 2 "депозитные" (мий рахунок) карты, но на другое "не_родное" отделение захотели 35 грн. Причем сказали как обычно уже потом, когда оформили карту, как бы случайно.
Во-вторых по ходу по просьбе отключить сразу смс-инфо на новых картах (которые будут готовы через 2 недели), отключили за карте Моя Карта - Мой "комфорт" - на телефон пришло смс именно про отключение на этой карте (МК). И только по ней раньше и было активно смс-инфо и привязан ощад24.

Смотрю в ощАде24 - во всех картах - там, где вкладка "безпека" - "налаштування повидомлень" теперь отключено смс-инфо (типа предлагает "активувати"). Это этот же пункт соответствует смс-инфо, я не путаю случайно ничего?

По идее же раньше было, что без смс-инфо хотя бы по одной карте не будет работать ощад24. Но он работает, служебные смс приходят. По крайней мере, пока приходят.

Вопрос: зачем вообще тогда нужно это смс-инфо за 7 грн/месяц (если депозитная карта) \ бесплатно (если МК) когда ощад24 работает и так :roll: .
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 12 бер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:22

Re: Ощадбанк

  clientage написав:так заведите шаровой ИБ на МКшке, и меняйте те лимиты по 100 раз на день, нашару!

Все то є, і юзається в хвіст і гриву(з оглядкою на фінмон), але зміна ліміту на кількість вхідних п2п тільки через гарячку, для клієнта немає можливості.
vitkos
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:28

  vitkos написав:
  clientage написав:так заведите шаровой ИБ на МКшке, и меняйте те лимиты по 100 раз на день, нашару!

Все то є, і юзається в хвіст і гриву(з оглядкою на фінмон), але зміна ліміту на кількість вхідних п2п тільки через гарячку, для клієнта немає можливості.

От халепа
Та юзайте сторонний р2р, СЭП.
Та вааще перейдите до бегемота, там анлим :)
А ощАд все тужится, но никак бегемота переплюнуть не может, особенно по сервису :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:30

  clientage написав:
  vitkos написав:
  clientage написав:так заведите шаровой ИБ на МКшке, и меняйте те лимиты по 100 раз на день, нашару!

Все то є, і юзається в хвіст і гриву(з оглядкою на фінмон), але зміна ліміту на кількість вхідних п2п тільки через гарячку, для клієнта немає можливості.

От халепа
Та юзайте сторонний р2р, СЭП.
Та вааще перейдите до бегемота, там анлим :)
А ощАд все тужится, но никак бегемота переплюнуть не может, особенно по сервису :lol: :lol:

Та в отделениях Ощада вообще лучше не заходить. Во вторник зашёл в отделение нового типа и сразу вышел из помещения, т.к. там писец полный: полно людей в основном пенсионного возраста, окна в помещении вероятно закрыты, т.к. дышать невозможно. Вот где карантин нужно вводить. Страшно представить как обстоят дела в отделениях старого типа.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:42

  clientage написав:так заведите шаровой ИБ на МКшке, и меняйте те лимиты по 100 раз на день, нашару!

Друже. Ты не прав. По неименной есть два не подымаемых лимита через ИБ. Это 3 платежа в сутки и 5000 грн за раз. И это не зависит от лимитов в ИБ. Только через ГЛ.
А вот с именной, таких танцев с бубном не нужно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:56

  Фантом написав:
  clientage написав:так заведите шаровой ИБ на МКшке, и меняйте те лимиты по 100 раз на день, нашару!

Друже. Ты не прав. По неименной есть два не подымаемых лимита через ИБ. Это 3 платежа в сутки и 5000 грн за раз. И это не зависит от лимитов в ИБ. Только через ГЛ.
А вот с именной, таких танцев с бубном не нужно.

Согласен :(
Я чот всегда вкладывался в 2..3 СЭПа и никак не думал об ощАде как об опербанке :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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