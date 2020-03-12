Деколи надоїдає через гарячку піднімати ліміт на кількість операцій по р2р на вхід в Ощад. Позмочанню стоїть 3, міняється тільки до кінця доби.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:40
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:53
Мизантрóп, хватить бухать.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:02
так заведите шаровой ИБ на МКшке, и меняйте те лимиты по 100 раз на день, нашару!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:27
ОщАдбанк
Че-то опять натворили.
во-первых как обычно комиссии на каждом шагу. За оформление окончившейся 2 "депозитные" (мий рахунок) карты, но на другое "не_родное" отделение захотели 35 грн. Причем сказали как обычно уже потом, когда оформили карту, как бы случайно.
Во-вторых по ходу по просьбе отключить сразу смс-инфо на новых картах (которые будут готовы через 2 недели), отключили за карте Моя Карта - Мой "комфорт" - на телефон пришло смс именно про отключение на этой карте (МК). И только по ней раньше и было активно смс-инфо и привязан ощад24.
Смотрю в ощАде24 - во всех картах - там, где вкладка "безпека" - "налаштування повидомлень" теперь отключено смс-инфо (типа предлагает "активувати"). Это этот же пункт соответствует смс-инфо, я не путаю случайно ничего?
По идее же раньше было, что без смс-инфо хотя бы по одной карте не будет работать ощад24. Но он работает, служебные смс приходят. По крайней мере, пока приходят.
Вопрос: зачем вообще тогда нужно это смс-инфо за 7 грн/месяц (если депозитная карта) \ бесплатно (если МК) когда ощад24 работает и так .
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 12 бер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:22
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:28
От халепа
Та юзайте сторонний р2р, СЭП.
Та вааще перейдите до бегемота, там анлим
А ощАд все тужится, но никак бегемота переплюнуть не может, особенно по сервису
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:30
Та в отделениях Ощада вообще лучше не заходить. Во вторник зашёл в отделение нового типа и сразу вышел из помещения, т.к. там писец полный: полно людей в основном пенсионного возраста, окна в помещении вероятно закрыты, т.к. дышать невозможно. Вот где карантин нужно вводить. Страшно представить как обстоят дела в отделениях старого типа.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:42
Друже. Ты не прав. По неименной есть два не подымаемых лимита через ИБ. Это 3 платежа в сутки и 5000 грн за раз. И это не зависит от лимитов в ИБ. Только через ГЛ.
А вот с именной, таких танцев с бубном не нужно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:56
Согласен
Я чот всегда вкладывался в 2..3 СЭПа и никак не думал об ощАде как об опербанке
... делайте хоть что-нибудь!
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