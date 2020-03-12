Додано: Чет 12 бер, 2020 17:27

Че-то опять натворили.во-первых как обычно комиссии на каждом шагу. За оформление окончившейся 2 "депозитные" (мий рахунок) карты, но на другое "не_родное" отделение захотели 35 грн. Причем сказали как обычно уже потом, когда оформили карту, как бы случайно.Во-вторых по ходу по просьбе отключить сразу смс-инфо на новых картах (которые будут готовы через 2 недели), отключили за карте Моя Карта - Мой "комфорт" - на телефон пришло смс именно про отключение на этой карте (МК). И только по ней раньше и было активно смс-инфо и привязан ощад24.Смотрю в ощАде24 -- там, где вкладка "безпека" - "налаштування повидомлень" теперь отключено смс-инфо (типа предлагает "активувати"). Это этот же пункт соответствует смс-инфо, я не путаю случайно ничего?По идее же раньше было, что без смс-инфо хотя бы по одной карте не будет работать ощад24. Но он работает, служебные смс приходят. По крайней мере, пока приходят.Вопрос: зачем вообще тогда нужно это смс-инфо за 7 грн/месяц (если депозитная карта) \ бесплатно (если МК) когда ощад24 работает и так