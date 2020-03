Додано: Вів 17 бер, 2020 15:04

Сводка следующая, Банк полностью прекратил продажу валюты, отделения закрываются на технический-обеденный перерыв с 13:00 - 14:00 по будням и в субботы выходные, и это нормально. На выдачу процентов и вкладов в валюте отделения ПОЛНОСТЬЮ подкрепляются по предварительному заказу клиента, как и раньше. Сегодня отправил большую сумму сэпом, улетели за минуту.

Так что everybody just calm the fuck down(family guy, palpatine)