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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1636163716381639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:59

  ukrprom2014 написав:
  Scholar написав:коли почнуться фокуси з готівковою валютою

На Печерске обьявление висит с утра - валюту не продаем.


Але ще видають з рахунків. Теоретично
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:04

все впорядке

Сводка следующая, Банк полностью прекратил продажу валюты, отделения закрываются на технический-обеденный перерыв с 13:00 - 14:00 по будням и в субботы выходные, и это нормально. На выдачу процентов и вкладов в валюте отделения ПОЛНОСТЬЮ подкрепляются по предварительному заказу клиента, как и раньше. Сегодня отправил большую сумму сэпом, улетели за минуту.
Так что everybody just calm the fuck down(family guy, palpatine)
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:07

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:На выдачу процентов и вкладов в валюте отделения ПОЛНОСТЬЮ подкрепляются по предварительному заказу клиента

Запустив експеримент на перевірку цієї інфо.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:05

Re: Ощадбанк

  velvet написав:Та в отделениях Ощада вообще лучше не заходить. Во вторник зашёл в отделение нового типа и сразу вышел из помещения, т.к. там писец полный: полно людей в основном пенсионного возраста, окна в помещении вероятно закрыты, т.к. дышать невозможно. Вот где карантин нужно вводить. Страшно представить как обстоят дела в отделениях старого типа.


Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний:
Наразі наближається час комунальних платежів. Ви знаєте, що старше покоління є найбільш активним і відповідальним, особливо коли йдеться про оплату комунальних послуг. Ми це цінуємо і завжди раді бачити їх у наших відділеннях. Але зараз маємо глобальний виклик – разом зупинити пандемію коронавірусу.
Відповідно до даних ВООЗ чим старшою є людина, тим вищий шанс у неї потрапити до групи ризику. А головною загрозою лишаються особисті контакти між людьми. Тож ми закликаємо не наражати на небезпеку старших людей і утримати їх від відвідування громадських закладів, зокрема відділень банків.


Може доста було би скасувати безплатний проїзд пенсам, а не зупиняти ввесь громадський транспорт?
Прямо підслухали:
До стабілізації епідемічної ситуації у Чернівцях призупинено надання пільг на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Таке рішення 17 березня на сесії підтримали 26 депутатів міської ради.
«Це вимушений обмежувальний захід, який спонукатиме людей похилого віку, які є групою ризику і найбільш уразливі до коронавірусу менше пересуватися містом , залишатися дома. Пільговий проїзд у тролейбусах та маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації . Окрім того, шукатимемо інші шляхи, як матеріально підтримати пенсіонерів, особливо одиноких, з низькими пенсіями у сьогоднішніх непростих обставинах», – зазначив міський голова Олексій Каспрук. http://chernivtsy.eu/portal/4/pilgovyj- ... 30877.html

Діти до 9 років жодного летального випадку. Молодих виховательок в садкиі не треба карантину.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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