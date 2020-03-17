Сводка следующая, Банк полностью прекратил продажу валюты, отделения закрываются на технический-обеденный перерыв с 13:00 - 14:00 по будням и в субботы выходные, и это нормально. На выдачу процентов и вкладов в валюте отделения ПОЛНОСТЬЮ подкрепляются по предварительному заказу клиента, как и раньше. Сегодня отправил большую сумму сэпом, улетели за минуту. Так что everybody just calm the fuck down(family guy, palpatine)
vadymbanker написав:На выдачу процентов и вкладов в валюте отделения ПОЛНОСТЬЮ подкрепляются по предварительному заказу клиента
Запустив експеримент на перевірку цієї інфо.
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velvet написав:Та в отделениях Ощада вообще лучше не заходить. Во вторник зашёл в отделение нового типа и сразу вышел из помещения, т.к. там писец полный: полно людей в основном пенсионного возраста, окна в помещении вероятно закрыты, т.к. дышать невозможно. Вот где карантин нужно вводить. Страшно представить как обстоят дела в отделениях старого типа.
Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний:
Наразі наближається час комунальних платежів. Ви знаєте, що старше покоління є найбільш активним і відповідальним, особливо коли йдеться про оплату комунальних послуг. Ми це цінуємо і завжди раді бачити їх у наших відділеннях. Але зараз маємо глобальний виклик – разом зупинити пандемію коронавірусу. Відповідно до даних ВООЗ чим старшою є людина, тим вищий шанс у неї потрапити до групи ризику. А головною загрозою лишаються особисті контакти між людьми. Тож ми закликаємо не наражати на небезпеку старших людей і утримати їх від відвідування громадських закладів, зокрема відділень банків.
Може доста було би скасувати безплатний проїзд пенсам, а не зупиняти ввесь громадський транспорт? Прямо підслухали:
До стабілізації епідемічної ситуації у Чернівцях призупинено надання пільг на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Таке рішення 17 березня на сесії підтримали 26 депутатів міської ради. «Це вимушений обмежувальний захід, який спонукатиме людей похилого віку, які є групою ризику і найбільш уразливі до коронавірусу менше пересуватися містом , залишатися дома. Пільговий проїзд у тролейбусах та маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації . Окрім того, шукатимемо інші шляхи, як матеріально підтримати пенсіонерів, особливо одиноких, з низькими пенсіями у сьогоднішніх непростих обставинах», – зазначив міський голова Олексій Каспрук. http://chernivtsy.eu/portal/4/pilgovyj- ... 30877.html
Діти до 9 років жодного летального випадку. Молодих виховательок в садкиі не треба карантину.