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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1638163916401641>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:25

  Квесторе_поверніться написав:
  katerinakulik90 написав:Со вчера ощад отказывает в выдаче валюты с карточного счета. пыталась заказать валюту заранее - отказ (со слов сотрудника - у нас есть распоряжение не выдавать, но это распоряжение КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, поэтому ни номер ни текст его мы вам не скажем).
отделение в Киеве, Приозерная

Співають пісню про літак шо не літає і валюти не возить...не хочуть працювати балбєси. :mrgreen:


Долярів мало, а вас багато
Scholar
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:36

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:Долярів мало, а вас багато

Вбивають віру в Мій банк Мою країну. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:51

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  Scholar написав:Долярів мало, а вас багато

Вбивають віру в Мій банк Мою країну. :(


Це тільки у нас може бути такий "карантин", коли замісь того щоб максимально ізолюватись, бігають по банках, щоб забрати долари :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:01

Re: Ощадбанк

  Zochan написав:Це тільки у нас може бути такий "карантин", коли замісь того щоб максимально ізолюватись, бігають по банках, щоб забрати долари

І банки їх мають гарантовано віддати...інакше це не банки а шаражкіні контори.
І ще придумують байки всякі про літаки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:08

  katerinakulik90 написав:Со вчера ощад отказывает в выдаче валюты с карточного счета. пыталась заказать валюту заранее - отказ (со слов сотрудника - у нас есть распоряжение не выдавать, но это распоряжение КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, поэтому ни номер ни текст его мы вам не скажем).
отделение в Киеве, Приозерная

При усій моїй нелюбові до персонажа, який дав цю пораду, ось вам рецепт на наступний раз viewtopic.php?p=3334845#p3334845 Депозит можна замінити на поточний рахунок. Вручаєте таку цидулу зав. відділення з проставленням вхідного номера і прізвища, ініціалів та підпису на вашій копії. І тут магічним чином і попереднє замовлення стає можливим і навіть трохи готівкової валюти може десь знайтись, а що знайдеться потім, то вам дістанеться у першу чергу (якщо банка планує далі працювати).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:12

Квесторе_поверніться

до вас хоть чуть-чуть дошло-что из себя представляют банки Украины

банки первой пятерки не выдают валютные депо...
а тут ловля больших % от каких-то львовских шаромыг и еще какой-то фигни
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Scholar написав:Долярів мало, а вас багато

Вбивають віру в Мій банк Мою країну. :(

Вклад Гнучкий и выдача исключительно в гривне показала всю серьезность этого банка
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:28

Re: Ощадбанк

  sens написав:Вклад Гнучкий и выдача исключительно в гривне показала всю серьезность этого банка


все серьезность закончилась, когда закончились вклады "весна красна".
Пышка сальца наростила и думала резать по ножке сибе на холодец , а свинорыли взяли и слились - тогда и началось. Мий никогда не поднимался выше уровня ощадкассы.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:37

  prodigy написав:Квесторе_поверніться

до вас хоть чуть-чуть дошло-что из себя представляют банки Украины

банки первой пятерки не выдают валютные депо...
а тут ловля больших % от каких-то львовских шаромыг и еще какой-то фигни

Та нормально гривневі депо ці чотири роки юзались...
Шо валюту не видавали теж проходили в попередні роки...так шо в мене ілюзій не було.
Але мушу тут шкандаль чинити...може одумаються.
Це ж не те що не можуть пару доларів на хліб з маслом видати а не хочуть. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Пішка на виход :mrgreen:
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