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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1638163916401641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:43

  greenozon написав:Пішка на виход :mrgreen:

Мабуть шо так...бардак розвів...балбєси не хочуть працювати в відділеннях.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:08

Р.дата по кредитке

Подскажите, в марте по кредитке р/дата 28е?
Можно гаситься СЕПом до 27го включительно (до конца дня) ?
Спрашиваю потому что в кол-центре утверждают что последняя дата погашения у всех 25е и типа 28е в ИБ не правда.
Sergion
 
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