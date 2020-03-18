Мабуть шо так...бардак розвів...балбєси не хочуть працювати в відділеннях.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:43
Мабуть шо так...бардак розвів...балбєси не хочуть працювати в відділеннях.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:08
Р.дата по кредитке
Подскажите, в марте по кредитке р/дата 28е?
Можно гаситься СЕПом до 27го включительно (до конца дня) ?
Спрашиваю потому что в кол-центре утверждают что последняя дата погашения у всех 25е и типа 28е в ИБ не правда.
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