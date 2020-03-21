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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1641164216431644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 13:16

  MASolomko написав:Счёт закрывается через 45 дней. С момента принятия заявления счёт блокируется, а карточка как бы активна (так светится в ИБ). Но при закрытии последней карты ИБ продолжает работать и, чтобы удалить учётку, надо оператору на горячке сообщить все 16 цифр карты...

Почему-то мне в отделении на Крещатике таких деталей не сказали. Похоже, после карантина опять нужно будет посещать эту забегаловку под названием Ощадбанк
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 13:17

  vadymbanker написав:С 1 апреля 0.5% долл, 0.25% евро

Откуда инфо? Тарифы на сайте - ни с 01.04. ни с 03.04. изменений нет - всё по старому :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 14:47

  Кассандра написав:
  vadymbanker написав:С 1 апреля 0.5% долл, 0.25% евро

Откуда инфо? Тарифы на сайте - ни с 01.04. ни с 03.04. изменений нет - всё по старому :roll:

Теж цікаво.
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:11

Re: Ощадбанк

курс 27.70 светит на прием через ИБ Ощада .... не многовато ,ли для Мого банка ?..может есть какие подводные камни для валютообмена...просветите ,плиз..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:37

Re: Ощадбанк

lincoln2 написав:курс 27.70 светит на прием через ИБ Ощада .... не многовато ,ли для Мого банка ?..может есть какие подводные камни для валютообмена...просветите ,плиз..
Никаких, все без комиссии по пенс/эконом/зп картам... Испробовал.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:04

  vadymbanker написав:
lincoln2 написав:курс 27.70 светит на прием через ИБ Ощада .... не многовато ,ли для Мого банка ?..может есть какие подводные камни для валютообмена...просветите ,плиз..
Никаких, все без комиссии по пенс/эконом/зп картам... Испробовал.

ухты, а даст ли система слить по такому курсу несколько фондов? какие то лимиты надо поднимать?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:08

  Andey написав:
  vadymbanker написав:
lincoln2 написав:курс 27.70 светит на прием через ИБ Ощада .... не многовато ,ли для Мого банка ?..может есть какие подводные камни для валютообмена...просветите ,плиз..
Никаких, все без комиссии по пенс/эконом/зп картам... Испробовал.

ухты, а даст ли система слить по такому курсу несколько фондов? какие то лимиты надо поднимать?

Введуть ліміти...не переживайте. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:16

Re: Ощадбанк

подскажите еще ,плиз...если выходить по СЕПу есть ли лимиты ,комиссии ?
lincoln2
 
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