Почему-то мне в отделении на Крещатике таких деталей не сказали. Похоже, после карантина опять нужно будет посещать эту забегаловку под названием Ощадбанк
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Додано: Суб 21 бер, 2020 13:16
Почему-то мне в отделении на Крещатике таких деталей не сказали. Похоже, после карантина опять нужно будет посещать эту забегаловку под названием Ощадбанк
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 21 бер, 2020 13:17
Додано: Суб 21 бер, 2020 14:47
Теж цікаво.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 21 бер, 2020 22:11
Re: Ощадбанк
курс 27.70 светит на прием через ИБ Ощада .... не многовато ,ли для Мого банка ?..может есть какие подводные камни для валютообмена...просветите ,плиз..
Додано: Суб 21 бер, 2020 23:37
Re: Ощадбанк
Никаких, все без комиссии по пенс/эконом/зп картам... Испробовал.
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:04
ухты, а даст ли система слить по такому курсу несколько фондов? какие то лимиты надо поднимать?
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:08
Введуть ліміти...не переживайте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:16
Re: Ощадбанк
подскажите еще ,плиз...если выходить по СЕПу есть ли лимиты ,комиссии ?
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