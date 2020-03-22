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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1643164416451646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:14

  JoshuaMK написав:Кто знает, можно ли как-то (Свифтом например) перекинуть валюту со своего карточного счета в Ощаде на свой же Приватовский?
Скоро заканчивается депо, предполагаю, что будут сложности забрать.

Спасибо


Разве в привате проще снять валюту, чем в ощаде?
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23.03.2020 16:14
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