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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:14
JoshuaMK написав:
Кто знает, можно ли как-то (Свифтом например) перекинуть валюту со своего карточного счета в Ощаде на свой же Приватовский?
Скоро заканчивается депо, предполагаю, что будут сложности забрать.
Спасибо
Разве в привате проще снять валюту, чем в ощаде?
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