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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1643164416451646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:14

  JoshuaMK написав:Кто знает, можно ли как-то (Свифтом например) перекинуть валюту со своего карточного счета в Ощаде на свой же Приватовский?
Скоро заканчивается депо, предполагаю, что будут сложности забрать.

Спасибо


Разве в привате проще снять валюту, чем в ощаде?
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:04

  wolt450 написав:
  sens написав:
  wolt450 написав:Таки 0.5% МЗ з 1.04

Есть линк?

В vipвідділенні підтвердили
І валюту налили

Питання було,через 7 днів суттєві зміни-де про них є зміни? Повинно бути або у відділенні (не ходимо ),або на офіційному сайті Банку
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:20

Re: Ощадбанк

Порадовал сегодня Ощад. В 8:30 сделал перевод на ТАС . В 9:55 уже зачислились.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:34

Re: Ощадбанк

  olegkol42 написав:(наивно, конечно, но все же) или нужно предпринимать другие меры ( в частности, заявление о выдаче депо на имя начальника отделения и прочее)? Заранее благодарен за опыт в данном вопросе и дельные советы

По звонку в отделение сказали что валюты нет и не будет до конца карантина! Любезно предложили вклад оставить на карте либо выдать гривной... Неожиданно ощад хуже привата, который таки выдает со срочных депозитов валюту.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:48

  vanok написав:
  olegkol42 написав:(наивно, конечно, но все же) или нужно предпринимать другие меры ( в частности, заявление о выдаче депо на имя начальника отделения и прочее)? Заранее благодарен за опыт в данном вопросе и дельные советы

По звонку в отделение сказали что валюты нет и не будет до конца карантина! Любезно предложили вклад оставить на карте либо выдать гривной... Неожиданно ощад хуже привата, который таки выдает со срочных депозитов валюту.

Так Мій банк мене підвів по валюті...ганьба. :(
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:40

Re: Ощадбанк

моему банку
для придержания валюты в банке
правильнее было бы сейчас сделать какие-нибудь акционные валютные депозиты под 5%, а не заниматься порнографией типа 0.5%
:?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:58

  Alex2007 написав:моему банку
для придержания валюты в банке
правильнее было бы сейчас сделать какие-нибудь акционные валютные депозиты под 5%, а не заниматься порнографией типа 0.5%
:?


Все клиенты в заложниках, выход закрыт, можно и отрицательную доходность ставить
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:45

  Scholar написав:можно и отрицательную доходность ставить

Не подсказывайте ;)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:51

Re: Ощадбанк

Всем привет! Короче, сегодня было время протестить Ощад 24/7, так как недавно получил карту в отделении "МОя картка", вроде так называется.
Основная причина теста - это вечные жалобы пенсионеров в сложности работы с Ощад 24/7.
Начнем с регистрации...
Зарегистрировался очень быстро и просто, но это я, а пенсионеров бы дезинформировало 2 страницы - для входа и отдельная для регистрации на которых нет никаких обозначений, что это для входа, а это для регистрации и для возобновления Логина/Пароля.
Так вот, кто читает комментарий, для регистрации и возобновления Логина/пароля обращайтесь на эту страницу - https://online.oschadbank.ua/wb/#enrollment.
Далее возобновление пароля...
Так вот я решил возобновить пароль или логин, в случае утери или если я его забыл. Так вот восстановление пароля проходит так же как и регистрация. Все очень просто, для меня, но не для пенсионеров.
Далее использования Ощад 24/7. Все очень просто, но структура порой очень глубокая. К примеру страницу для управления лимитами мне пришлось поискать минуты 3 и я Вам скажу, для пенсионеров - это не реально, так как этот сервис спрятна глубоко в меню, а этот вопрос у пенсионеров очень востреовано.
В окончании хочу сказать, что Ощад 24/7 очень простой и Приват 24, в сравнении, сложнее в 10 раз, но если бы Ощадбанк обновил инструкцию, которая есть у них на сайте, то пенсионерам было бы намного проще, так как она очень старая и не соответствует той версии Ощад 24/7, которая используется сейчас.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:42

  Alex2007 написав:моему банку
для придержания валюты в банке
правильнее было бы сейчас сделать какие-нибудь акционные валютные депозиты под 5%, а не заниматься порнографией типа 0.5%
:?

Ну или до момента выполнения банком своих обязательств(выплаты валюты) продлевать срок депозита по первоначальной ставке.
vanok
 
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