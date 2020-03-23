Додано: Пон 23 бер, 2020 20:51

Всем привет! Короче, сегодня было время протестить Ощад 24/7, так как недавно получил карту в отделении "МОя картка", вроде так называется.Основная причина теста - это вечные жалобы пенсионеров в сложности работы с Ощад 24/7.Начнем с регистрации...Зарегистрировался очень быстро и просто, но это я, а пенсионеров бы дезинформировало 2 страницы - для входа и отдельная для регистрации на которых нет никаких обозначений, что это для входа, а это для регистрации и для возобновления Логина/Пароля.Так вот, кто читает комментарий, для регистрации и возобновления Логина/пароля обращайтесь на эту страницу -Далее возобновление пароля...Так вот я решил возобновить пароль или логин, в случае утери или если я его забыл. Так вот восстановление пароля проходит так же как и регистрация. Все очень просто, для меня, но не для пенсионеров.Далее использования Ощад 24/7. Все очень просто, но структура порой очень глубокая. К примеру страницу для управления лимитами мне пришлось поискать минуты 3 и я Вам скажу, для пенсионеров - это не реально, так как этот сервис спрятна глубоко в меню, а этот вопрос у пенсионеров очень востреовано.В окончании хочу сказать, что Ощад 24/7 очень простой и Приват 24, в сравнении, сложнее в 10 раз, но если бы Ощадбанк обновил инструкцию, которая есть у них на сайте, то пенсионерам было бы намного проще, так как она очень старая и не соответствует той версии Ощад 24/7, которая используется сейчас.