Разве в привате проще снять валюту, чем в ощаде?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:14
Додано: Пон 23 бер, 2020 17:04
Питання було,через 7 днів суттєві зміни-де про них є зміни? Повинно бути або у відділенні (не ходимо ),або на офіційному сайті Банку
никому не верю
Додано: Пон 23 бер, 2020 17:20
Re: Ощадбанк
Порадовал сегодня Ощад. В 8:30 сделал перевод на ТАС . В 9:55 уже зачислились.
Додано: Пон 23 бер, 2020 17:34
Re: Ощадбанк
По звонку в отделение сказали что валюты нет и не будет до конца карантина! Любезно предложили вклад оставить на карте либо выдать гривной... Неожиданно ощад хуже привата, который таки выдает со срочных депозитов валюту.
Додано: Пон 23 бер, 2020 17:48
Так Мій банк мене підвів по валюті...ганьба.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 бер, 2020 19:40
Re: Ощадбанк
моему банку
для придержания валюты в банке
правильнее было бы сейчас сделать какие-нибудь акционные валютные депозиты под 5%, а не заниматься порнографией типа 0.5%
Додано: Пон 23 бер, 2020 19:58
Додано: Пон 23 бер, 2020 20:45
Мои рефералки:
Додано: Пон 23 бер, 2020 20:51
Re: Ощадбанк
Всем привет! Короче, сегодня было время протестить Ощад 24/7, так как недавно получил карту в отделении "МОя картка", вроде так называется.
Основная причина теста - это вечные жалобы пенсионеров в сложности работы с Ощад 24/7.
Начнем с регистрации...
Зарегистрировался очень быстро и просто, но это я, а пенсионеров бы дезинформировало 2 страницы - для входа и отдельная для регистрации на которых нет никаких обозначений, что это для входа, а это для регистрации и для возобновления Логина/Пароля.
Так вот, кто читает комментарий, для регистрации и возобновления Логина/пароля обращайтесь на эту страницу -
Далее возобновление пароля...
Так вот я решил возобновить пароль или логин, в случае утери или если я его забыл. Так вот восстановление пароля проходит так же как и регистрация. Все очень просто, для меня, но не для пенсионеров.
Далее использования Ощад 24/7. Все очень просто, но структура порой очень глубокая. К примеру страницу для управления лимитами мне пришлось поискать минуты 3 и я Вам скажу, для пенсионеров - это не реально, так как этот сервис спрятна глубоко в меню, а этот вопрос у пенсионеров очень востреовано.
В окончании хочу сказать, что Ощад 24/7 очень простой и Приват 24, в сравнении, сложнее в 10 раз, но если бы Ощадбанк обновил инструкцию, которая есть у них на сайте, то пенсионерам было бы намного проще, так как она очень старая и не соответствует той версии Ощад 24/7, которая используется сейчас.
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:42
Ну или до момента выполнения банком своих обязательств(выплаты валюты) продлевать срок депозита по первоначальной ставке.
|