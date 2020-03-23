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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1645164616471648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:01

  olegkol42 написав:
  JoshuaMK написав:Кто знает, можно ли как-то (Свифтом например) перекинуть валюту со своего карточного счета в Ощаде на свой же Приватовский?
Скоро заканчивается депо, предполагаю, что будут сложности забрать.

Спасибо

У Привата с сегодняшнего дня отказ на заказ валюты даже по закончившимся депо. Не говоря уже о карточных счетах.Хрен редьки не слаще

Хм, а у меня приняли на 26... ну посмотрим послезавтра
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:13

https://focus.ua/ukraine/452400-oshchad ... _karantina

в принципі інші банки теж закривають 90% відділень на час макаронавіруса
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:57

  Stringer написав:
  olegkol42 написав:
  JoshuaMK написав:Кто знает, можно ли как-то (Свифтом например) перекинуть валюту со своего карточного счета в Ощаде на свой же Приватовский?
Скоро заканчивается депо, предполагаю, что будут сложности забрать.

Спасибо

У Привата с сегодняшнего дня отказ на заказ валюты даже по закончившимся депо. Не говоря уже о карточных счетах.Хрен редьки не слаще

Хм, а у меня приняли на 26... ну посмотрим послезавтра


Ребята, я не планирую снимать валюту в Приватбанке,она мне просто нужна в Приватбанке.
Поэтому и вопрос, как перевести валюту из Ощада в Приватбанк, если в кассе реально откажутся выдавать.
Спасибо
JoshuaMK
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:21

JoshuaMK

Свифтом за деньги
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:22

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:ні ногою в ощадну касу

А як тоді валюту забирати?

СЕПом


СЕП - це система електронних платежів нацбанку для гривні
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