JoshuaMK написав:Кто знает, можно ли как-то (Свифтом например) перекинуть валюту со своего карточного счета в Ощаде на свой же Приватовский? Скоро заканчивается депо, предполагаю, что будут сложности забрать.
Спасибо
У Привата с сегодняшнего дня отказ на заказ валюты даже по закончившимся депо. Не говоря уже о карточных счетах.Хрен редьки не слаще
Хм, а у меня приняли на 26... ну посмотрим послезавтра
JoshuaMK написав:Кто знает, можно ли как-то (Свифтом например) перекинуть валюту со своего карточного счета в Ощаде на свой же Приватовский? Скоро заканчивается депо, предполагаю, что будут сложности забрать.
Спасибо
У Привата с сегодняшнего дня отказ на заказ валюты даже по закончившимся депо. Не говоря уже о карточных счетах.Хрен редьки не слаще
Хм, а у меня приняли на 26... ну посмотрим послезавтра
Ребята, я не планирую снимать валюту в Приватбанке,она мне просто нужна в Приватбанке. Поэтому и вопрос, как перевести валюту из Ощада в Приватбанк, если в кассе реально откажутся выдавать. Спасибо