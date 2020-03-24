olegkol42 написав:
У Привата с сегодняшнего дня отказ на заказ валюты даже по закончившимся депо. Не говоря уже о карточных счетах.Хрен редьки не слаще
Хм, а у меня приняли на 26... ну посмотрим послезавтра
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:01
Хм, а у меня приняли на 26... ну посмотрим послезавтра
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:13
в принципі інші банки теж закривають 90% відділень на час макаронавіруса
+50грн !
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Додано: Вів 24 бер, 2020 16:57
Ребята, я не планирую снимать валюту в Приватбанке,она мне просто нужна в Приватбанке.
Поэтому и вопрос, как перевести валюту из Ощада в Приватбанк, если в кассе реально откажутся выдавать.
Спасибо
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:22
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:46
Гривня ше є...поки.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:05
Re: Ощадбанк
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 24 бер, 2020 22:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:08
ОщАД під карантином
Ключові відділення банку працюватимуть, але можливі зміни в їх графіку роботи - скорочення часу роботи відділень, встановлення різного часу для обслуговування людей старшого віку та інших категорій клієнтів, перерви на санітарну годину.
Інші відділення тимчасово призупинять роботу. Це необхідний крок у рамках заходів, пов'язаних із карантином.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:12
Re: Ощадбанк
АТБ вже встановило такий час с 9-00-10-00. Жду ипровизацию от Пышного.
Будет "хоть разорвись" или "зеленая волна" .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:52
Re: Ощадбанк
Что случилось с банкоматами ощада в Харькове? Часть из них не работает, зона самообслуживания 24/7 не работает(в двух отделениях на Пушкинской). Даже в главном филиале на площади Конституции не работает банкомат, только через каллцентр нашел один работающий банкомат в центре. Ощад таким образом защищается от клиентов чтоб не снимали наличку во время карантина?
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