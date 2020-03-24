Додано: Сер 25 бер, 2020 12:39

открывал депозит у себя на родине не онлайн в $ (Житомирской обл). Сам живу и работаю в Киеве. Попасть к себе в город не могу (поезда, маршрутки не ходят). Банк отказался выдавать депозит через киевской отделение и пролонгировал на год. Можно это как-то отменить? Или уже все

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