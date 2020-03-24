И впервые Акции отсутствуют
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:42
Re: Ощадбанк
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:40
Re: Ощадбанк
Сравнивал цены 2 АТБ - первый в Киеве, другой за 100 км от Киева.
В киевском все на 1 грн дешевле, зато в некиевском все разгребают быстрее.
Вот Вам и Акция.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 25 бер, 2020 12:05
Погашение
ПОдскажите, операция в ИБ Ощада по переводу с подвязанной карты на кредитку проводится по счету день в день?
Додано: Сер 25 бер, 2020 12:39
Re: Ощадбанк
открывал депозит у себя на родине не онлайн в $ (Житомирской обл). Сам живу и работаю в Киеве. Попасть к себе в город не могу (поезда, маршрутки не ходят). Банк отказался выдавать депозит через киевской отделение и пролонгировал на год. Можно это как-то отменить? Или уже все
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:02
Re: Ощадбанк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:14
Уже всьоо
А попробуйте сделать перебранчевание на киевское отд-е
Они запросят факсом ваши образцы подписи из Жит-й обл-ти, это может занять от 30мин до суток и всьооо. Откройте новые карты в Киеве, перепривяжите депо, ИБ, а старые потом каданить закроете или сами сгинут через 2..3года. А если попадется толковый менагер/ нач отд-я, то мона сваять и служебку на переоткрытие вклада уже в Киеве, гроши, боюсь они уже просто так не отдадут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:19
необходим закон, что при автоматическом пролонгировании все вклады становятся разрывными.
полный беспредел творят, и это не только в ощаде. по сути банк просто присвоил средства.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:23
В ощАде мона отменить пролонгацию в ИБ, за 2..3дня сняв флажок. Делоффто
Но лучше сразу в отд-и при открытии депо накатать заяву, она будет даже с QR-кодом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:26
Re: Ощадбанк
Можно было отменить пролонгацию через ощад24 и депозит бы упал на карту, а с карты можно было уже снять в любом отделение Украины.
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