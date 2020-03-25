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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1647164816491650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:22

Re: Ощадбанк

  Moneta написав:банки просто обнаглели

суть их именно в этом :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:30

  vadymbanker написав:
alex2013a90 написав:открывал депозит у себя на родине не онлайн в $ (Житомирской обл). Сам живу и работаю в Киеве. Попасть к себе в город не могу (поезда, маршрутки не ходят). Банк отказался выдавать депозит через киевской отделение и пролонгировал на год. Можно это как-то отменить? Или уже все
Можно было отменить пролонгацию через ощад24 и депозит бы упал на карту, а с карты можно было уже снять в любом отделение Украины.

А шо хіба депо в Житомирі відкрите буде в ІБ який підвязаний під Київську картку видно?
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:51

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:
alex2013a90 написав:открывал депозит у себя на родине не онлайн в $ (Житомирской обл). Сам живу и работаю в Киеве. Попасть к себе в город не могу (поезда, маршрутки не ходят). Банк отказался выдавать депозит через киевской отделение и пролонгировал на год. Можно это как-то отменить? Или уже все
Можно было отменить пролонгацию через ощад24 и депозит бы упал на карту, а с карты можно было уже снять в любом отделение Украины.

А шо хіба депо в Житомирі відкрите буде в ІБ який підвязаний під Київську картку видно?
Не имеет значение, с карты можно снять в любом отделение ощада, без комиссии.
Сегодня порезали бонусы, значит не все так плохо.
vadymbanker
 
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