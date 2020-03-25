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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:22
Moneta написав:
банки просто обнаглели
суть их именно в этом
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Додано: Сер 25 бер, 2020 17:30
vadymbanker написав:
alex2013a90 написав:открывал депозит у себя на родине не онлайн в $ (Житомирской обл). Сам живу и работаю в Киеве. Попасть к себе в город не могу (поезда, маршрутки не ходят). Банк отказался выдавать депозит через киевской отделение и пролонгировал на год. Можно это как-то отменить? Или уже все
Можно было отменить пролонгацию через ощад24 и депозит бы упал на карту, а с карты можно было уже снять в любом отделение Украины.
А шо хіба депо в Житомирі відкрите буде в ІБ який підвязаний під Київську картку видно?
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Додано: Сер 25 бер, 2020 17:51
Квесторе_поверніться написав: vadymbanker написав:
alex2013a90 написав:открывал депозит у себя на родине не онлайн в $ (Житомирской обл). Сам живу и работаю в Киеве. Попасть к себе в город не могу (поезда, маршрутки не ходят). Банк отказался выдавать депозит через киевской отделение и пролонгировал на год. Можно это как-то отменить? Или уже все
Можно было отменить пролонгацию через ощад24 и депозит бы упал на карту, а с карты можно было уже снять в любом отделение Украины.
А шо хіба депо в Житомирі відкрите буде в ІБ який підвязаний під Київську картку видно?
Не имеет значение, с карты можно снять в любом отделение ощада, без комиссии.
Сегодня порезали бонусы, значит не все так плохо.
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vadymbanker
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Додано: Сер 25 бер, 2020 18:34
vadymbanker написав:
Не имеет значение, с карты можно снять в любом отделение ощада
Пролонгацію не можна в ІБ віжмінити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 25 бер, 2020 18:35
Квесторе_поверніться написав: vadymbanker написав:
Не имеет значение, с карты можно снять в любом отделение ощада
Пролонгацію не можна в ІБ віжмінити.
Почему?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 бер, 2020 18:40
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: vadymbanker написав:
Не имеет значение, с карты можно снять в любом отделение ощада
Пролонгацію не можна в ІБ віжмінити.
Почему?
По регіональних відділеннях тільки вклади в ІБ видно...ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 25 бер, 2020 19:14
Підкажіть по Мобільним Заощадженням. Валюту віддають валютою чи грн? А то пам'ятаю був колись такий прикол. ЧИ є якісь обмеження/комісії потім при знятті коштів?
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Haza
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Додано: Сер 25 бер, 2020 19:42
Haza написав:
Підкажіть по Мобільним Заощадженням. Валюту віддають валютою чи грн? А то пам'ятаю був колись такий прикол. ЧИ є якісь обмеження/комісії потім при знятті коштів?
Комиссия за снятие наличных зависит от карты, на которой МЗ. Мій Рахунок без комиссии, а Мій Комфорт с комиссией от 0,5 до 1,5%. Возврат на карту с МЗ без комиссии.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 19:48
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Пролонгацію не можна в ІБ віжмінити.
Почему?
По регіональних відділеннях тільки вклади в ІБ видно...ні?
Ну лично я не проверял
Но знаю. шо были проблемы
Но Пышка ж шото там майстрювало с переходом на единый МФО
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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