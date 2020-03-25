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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1648164916501651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
145
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
133
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:20

Re: Ощадбанк

В Харькове частями выдают, по 3-7тыс, а сегодня нбу продал 130млн наличных, возможных проблем а разрешится.
vadymbanker
 
Повідомлень: 449
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:20

Фотосессия....

Пышному глубоко до спини проблемы с валютой и депо, дело сделано - не ходить, не дратуйне , сидить вдома - бо у нас .....( не , не карантин) ФОТОСЕССИИ

Зображення
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 3441
З нами з: 23.11.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 398 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:35

Re: Ощадбанк

Закончился вклад в дол, до конца карантина сказали заказ на дол не принимают. Это позиция банка или придумали в отделении? А для кого тогда летят самолеты?
vanok
 
Повідомлень: 219
З нами з: 12.02.13
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  #<1 ... 1648164916501651
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