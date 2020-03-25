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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:20
Re: Ощадбанк
В Харькове частями выдают, по 3-7тыс, а сегодня нбу продал 130млн наличных, возможных проблем а разрешится.
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:20
Фотосессия....
Пышному глубоко до спини проблемы с валютой и депо, дело сделано - не ходить, не дратуйне , сидить вдома - бо у нас .....( не , не карантин) ФОТОСЕССИИ
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:35
Re: Ощадбанк
Закончился вклад в дол, до конца карантина сказали заказ на дол не принимают. Это позиция банка или придумали в отделении? А для кого тогда летят самолеты?
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:22
Re: Ощадбанк
Остаётся посоветовать ему не использовать туалетную бумагу,а мыть с мылом и натирать чесноком.Вирус может подкрасться с тыла.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:25
vanok Позиция начальника колонии озвучена постом выше.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:28
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:53
vanok все что угодно , кроме работы, результата и $.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:06
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